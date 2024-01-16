"Росіяни самі хочуть": полковник прямо сказав, чи варто чекати в РФ перевороту

Російські окупанти зважаться на бунт і переворот, якщо їм перестануть платити.

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У РФ ніхто не погодитися бунтувати і влаштовувати переворот / колаж Главред, скріншоти з відео

У Росії можуть початися бунти і заколоти лише в тому випадку, якщо у них закінчаться гроші. У цій ситуації росіяни часто йдуть на фронт добровільно. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Російська армія в даний момент зібрана в основному з контрактників. Росіяни самі хочуть вступати у війська. У ситуації, коли вони мотивовані грошима, бунтів не буде. Там всі знаходяться з доброї волі, це не мобілізація. Зараз сценарій бунту навряд чи реалізуємо на практиці", - говорить Світан.

У той же час навіть якщо в РФ і почнуться палацові перевороти, то там можуть вийти з ситуації, знайшовши людину схожу на російського диктатора Володимира Путіна.

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"Знайдуть якогось забулдигу, схожого на Путіна, накачають його ботоксом і навчать говорити по-путінськи. І буде новий Путін. Росією як керували, так і продовжують правити вежі Кремля, в яких відразу кілька "поверхів" і "кімнат". Однак це один московський майданчик управління Росією і зовнішніми зносинами. Путін тут - голова, що говорить. Якщо знадобиться, знайдуть іншого путіноподобного або путіноподобное істота, яке буде зачитувати певний текст. Це взагалі не проблема. Росіяни навіть нічого не помітять", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Переворот в Росії

Нагадаємо, представник військової розвідки висловився щодо інформації, яка надходила з анонімних російських Telegram-каналів, про можливий державний переворот в Росії. Ця інформація не була перевірена та виглядає спрямованою, перш за все, на внутрішнє російське споживання та має певні визначені цілі.

Також економічний аналітик Тарас Загородній висловив думку, що в Росії на сьогоднішній день ймовірніше, що відбудеться громадянська війна або палацовий переворот. Він підкреслив, що Росія стоїть перед несподіваною зміною влади, і враховуючи наявність значної кількості озброєних людей та зброї в країні, це може мати серйозні наслідки.

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