'Серйозна боротьба': Пономарьов розкрив, які зміни відбуваються у Кремлі

Такі зміни у Кремлі доводять серйозну боротьбу кремлівських кланів, яка була націлена на контроль за економікою.

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Що відбувається у Кремлі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів про перестановки у Кремлі та оцінив із якою метою вони зараз проведені.

"Треба сказати, що ми очікували перестановок в економічному блоці уряду (в широкому сенсі), тобто в цивільній частині уряду РФ, а головні сюрпризи виявилися в силовій", - зазначив Пономарьов.

Експерт також додав, що таким змінам передувала досить серйозна боротьба кремлівських кланів, яка була націлена на контроль за економікою.

"Були наміри у Патрушева-старшого просунути свого сина аж до позиції прем'єр-міністра. Тому що багато хто вважав, мовляв, якщо зміниться прем'єр-міністр, то ось вам готовий наступник. Навколо цього точилася відповідна боротьба, досить жорстка, і ті посадки, які відбулися в міністерстві оборони РФ, справа Тимура Іванова тощо, пов'язані саме з цією боротьбою. Володимир Путін у цьому сенсі вміє дивувати, і кадрова історія сталася абсолютно несподівано. Скажу прямо-я особисто і ніхто з моїх знайомих джерел і друзів не очікував саме такої рокіровки", - зазначив Пономарьов.

Він також зазначив, що "перетасування" політичних сил говорить багато про що.

"Бєлоусов - це людина, яку я особисто і давно знаю. Ми перетиналися з ним ще до початку війни у 2014 році, не дуже добре перетиналися, і в мене залишився певний осад від спілкування з ним. Він хоч і економіст, але не той, який є типовим для путінського оточення і поточного складу уряду РФ. Там завжди були економісти монетаристського, неоліберального спрямування, а Бєлоусов - це людина соціал-демократичного плану, кейнсіанського з погляду економічної теорії, яка завжди виступала за збільшення зростання держави і внутрішнього попиту. Уся російська економіка зараз працює саме через військові рейки - по суті, реалізовано рівно ту програму, про яку говорив Бєлоусов", - пояснив детально Пономарьов.

Дивіться відео інтерв'ю Іллі Пономарьова Главреду про перестановки в уряді РФ:

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева. Новим міністром оборони країни-агресора Росії має стати Андрій Бєлоусов, раніше він обіймав посаду першого заступника глави федерального уряду.

Аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля про звільнення посадовців. Путін таким чином намагається посилити підготовку до затяжної війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

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