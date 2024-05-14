УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Серйозна боротьба": Пономарьов розкрив, які зміни відбуваються у Кремлі

Юлія Закрепа
14 травня 2024, 10:58оновлено 14 травня, 11:35
165
Такі зміни у Кремлі доводять серйозну боротьбу кремлівських кланів, яка була націлена на контроль за економікою.
'Серйозна боротьба': Пономарьов розкрив, які зміни відбуваються у Кремлі
Що відбувається у Кремлі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів про перестановки у Кремлі та оцінив із якою метою вони зараз проведені.

"Треба сказати, що ми очікували перестановок в економічному блоці уряду (в широкому сенсі), тобто в цивільній частині уряду РФ, а головні сюрпризи виявилися в силовій", - зазначив Пономарьов.

Експерт також додав, що таким змінам передувала досить серйозна боротьба кремлівських кланів, яка була націлена на контроль за економікою.

"Були наміри у Патрушева-старшого просунути свого сина аж до позиції прем'єр-міністра. Тому що багато хто вважав, мовляв, якщо зміниться прем'єр-міністр, то ось вам готовий наступник. Навколо цього точилася відповідна боротьба, досить жорстка, і ті посадки, які відбулися в міністерстві оборони РФ, справа Тимура Іванова тощо, пов'язані саме з цією боротьбою. Володимир Путін у цьому сенсі вміє дивувати, і кадрова історія сталася абсолютно несподівано. Скажу прямо-я особисто і ніхто з моїх знайомих джерел і друзів не очікував саме такої рокіровки", - зазначив Пономарьов.

Він також зазначив, що "перетасування" політичних сил говорить багато про що.

"Бєлоусов - це людина, яку я особисто і давно знаю. Ми перетиналися з ним ще до початку війни у 2014 році, не дуже добре перетиналися, і в мене залишився певний осад від спілкування з ним. Він хоч і економіст, але не той, який є типовим для путінського оточення і поточного складу уряду РФ. Там завжди були економісти монетаристського, неоліберального спрямування, а Бєлоусов - це людина соціал-демократичного плану, кейнсіанського з погляду економічної теорії, яка завжди виступала за збільшення зростання держави і внутрішнього попиту. Уся російська економіка зараз працює саме через військові рейки - по суті, реалізовано рівно ту програму, про яку говорив Бєлоусов", - пояснив детально Пономарьов.

Дивіться відео інтерв'ю Іллі Пономарьова Главреду про перестановки в уряді РФ:

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева. Новим міністром оборони країни-агресора Росії має стати Андрій Бєлоусов, раніше він обіймав посаду першого заступника глави федерального уряду.

Аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля про звільнення посадовців. Путін таким чином намагається посилити підготовку до затяжної війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Кремль Володимир Путін
Реклама

Головне за день

"Ворог зупинений і знищується": у ВСУ розповіли про пастку для РФ на Харківщині

"Ворог зупинений і знищується": у ВСУ розповіли про пастку для РФ на Харківщині

11:29 Україна
Третій Patriot і допомога на 7 млрд євро: Шольц оголосив про допомогу Україні у 2024 році

Третій Patriot і допомога на 7 млрд євро: Шольц оголосив про допомогу Україні у 2024 році

11:23 Світ
Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж

11:00 Інтерв'ю
Всі головні новини

Популярне

В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів 47177

В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів

Перше фото за два роки: син Софії Ротару показав, який зараз вигляд має артистка 17716

Перше фото за два роки: син Софії Ротару показав, який зараз вигляд має артистка

Як не можна одягатися після 40: стиліст назвала головні помилки 9008

Як не можна одягатися після 40: стиліст назвала головні помилки

Путін призначив наступника, але його вб'ють 8077

Путін призначив наступника, але його вб'ють

Останні новини

11:42

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ

11:29

"Ворог зупинений і знищується": у ВСУ розповіли про пастку для РФ на Харківщині

11:23

Третій Patriot і допомога на 7 млрд євро: Шольц оголосив про допомогу Україні у 2024 роціВідео

11:12

Як врятувати полуницю від морозів: як не дати погоді погубити солодкі ягоди

11:00

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж

Путін готується до затяжної війни з Україною і блоком НАТО - Ілля ПономарьовПутін готується до затяжної війни з Україною і блоком НАТО - Ілля Пономарьов
10:58

"Серйозна боротьба": Пономарьов розкрив, які зміни відбуваються у КремліВідео

10:51

Китайський гороскоп на завтра 15 травня: Бикам - сильне розчарування, Собакам - початок важкого періоду

10:51

Серйозні прориви армії РФ на Харківщині малоймовірні - Держдеп США

10:31

Церковне свято 15 травня: що категорично заборонено робити у цей день

Реклама
10:14

"Ситуація на межі": РФ може розвернутися для атаки на Суми – Буданов

10:12

"Зустрінемося і з'ясуємо": Позитив зробив гучну заяву про Потапа

10:08

Землю накриє сонячна радіаційна буря: названо небезпечні дати

09:56

Боротьба за життя: у короля Чарльза діагностували лякаючий побічний ефект від лікування

09:41

Поранених вивозили швидкі: у РФ дрони підірвали залізничний состав із паливомВідео

09:23

Влаштувала "голу" вечірку: Ані Лорак роз'ярила росіян своєю витівкою

09:11

Гороскоп на завтра 15 травня: Овнам - нові враження, Водоліям - непосильне завданння

08:58

РФ намагається створити на Харківщині буферну зону, а не просунутися всередину - ISW

08:10

Нова тактика росіян на Харківщині: що варто знатиПогляд

08:09

ЗСУ зачистили плацдарм і відбили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

08:03

РФ вдарила по Харкову двома КАБами: був "приліт", є постраждаліФото

Реклама
07:48

Передав посаду: принц Вільям і король Чарльз зробили офіційну заяву

07:30

РФ окупувала ще одне село на Харківщині - DeepState

07:25

Треба знайти "неправильний" будинок за 7 секунд: складна загадка на уважність

06:45

"Сильний сигнал заспокоєння українцям": Блінкен приїхав до Києва - Reuters

06:10

Будинок у Бєлгороді: хто його підірвав?Погляд

04:40

Загроза падіння Вовчанська: Світан назвав імовірний напрямок прориву РФ

04:00

Зірка "Кіборгів" зізнався, чи боїться мобілізації

03:38

Коли правильно чистити зуби: до чи після сніданкуВідео

03:00

Синці та кровотеча в оці: зірку "Підпільної імперії" побили в Нью-Йорку

02:00

"Приїду до Києва і допоможу ЗСУ": Андрій Макаревич поспілкувався з "Володимиром Зеленським"

01:41

Харківщину штурмують десятки тисяч росіян: що відбувається на "гарячих" напрямках

01:31

Запаморочлива оптична ілюзія: що приховує червона крапкаВідео

01:00

Росія розширює "кулак" наступу далі Харківщини: ще дві області під загрозою

13 травня, понеділок
23:28

Фронтвумен The Hardkiss отримала престижну британську премію BAFTA

23:18

Спілкування як із живою людиною: OpenAI представила найпотужнішу модель GPT-4oВідео

22:44

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, однак є одне "але"

22:42

Вміє підкорювати: Олена Зеленська захопила своїм виглядом під час візиту до Сербії

22:23

9-бальний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

22:07

Війська Естонії підстрахують ЗСУ: Таллінн заговорив про перекидання солдатів в Україну

21:49

Перше фото за два роки: син Софії Ротару показав, який зараз вигляд має артистка

Реклама
21:45

Як випрати траву на джинсах в домашніх умовах: вражаючі лайфхаки

21:10

Радониця 2024: що не можна робити в поминальні дні після Великодня

21:10

F-16 будуть в Україні протягом місяця: Данія зробила важливу заяву

21:00

"Знищуємо піхоту і техніку РФ": ЗСУ перейшли до контрударів на Харківщині

20:57

Анна Трінчер перенесла операцію і розридалася від результату - подробиці

20:12

"Вовчанськ перетворюється на Бахмут": у поліції розказали жахаючі подробиці

20:05

Чому авторитет Журавель вийшов на волю - ЗМІ

20:02

ЗСУ відкинули росіян: зачищають Вовчанськ і завдають вогневого ураження по ворогу

19:49

Окупанти вже під Вовчанськом, Путін змінює Шойгу на "переправі": чого чекати на фронті

19:10

Як ЗСУ вдалося збити новітній вертоліт РФПогляд

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти