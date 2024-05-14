Кремль змінює стратегію війни в Україні: Пономарьов пояснив відставку Шойгу

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов робить висновок, що відставка Шойгу свідчить про намір Путіна особисто керувати військами у війні проти України.

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Путін змінює стратегію війни проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін змінює стратегію війни проти України вже навіть не сподіваючись на значні військові успіхи на полі бою. Про це в інтерв'ю "Главреду" розповів координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, коментуючи відставку Сергія Шойгу з поста міністра оборони РФ.

За його словами, призначення на посаду міністра оборони РФ людини з економічною освітою не є головною причиною ротації в російському уряді.

"Журналісти поставили це запитання Пєскову, він пробурмотів на цю тему щось абсолютно невиразне, мовляв, міністерству оборони потрібні інновації. Але справа не в цьому. Зараз це не відіграє жодної ролі, тим більше, що "цивільні" міністри вже були і до цього. Наприклад, Анатолій Сердюков і навіть Сергій Іванов (хоча він і мав "силове" походження, але формально був цивільним міністром). І в цьому сенсі тут немає жодної новизни", - вказує Пономарьов.

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Крім того, він робить висновок, що призначення цивільної особи на посаду міністра оборони РФ може свідчити про те, що російський диктатор Володимир Путін вже не сподівається на значні військові здобутки та перемоги у війні проти України.

"У всякому разі, він не сподівається, що міністерство оборони безпосередньо вплине на гучні військові перемоги. Судячи з усього, він сам остаточно вирішив бути великим воєначальником. Тим паче, що Герасимов теж для нього не є таким уже й великим авторитетом. І, напевно, полководницькі функції Путін тепер буде повністю забирати на себе. Я не можу уявити собі Бєлоусова, який би рулив безпосередньо розташуванням військ", - резюмував екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Відставка Шойгу - що відомо про зміни в уряді РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сергій Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони уряду Російської Федерації, стане секретарем Ради безпеки. На його місце призначений Андрій Бєлоусов, який раніше був заступником голови уряду.

Володимир Путін представив Раді Федерації Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони Російської Федерації замість Сергія Шойгу. Що відомо про нового очільника Міністерства оборони РФ.

Російський диктатор Володимир Путін замінив главу Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова для посилення підготовки до тривалої війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни.

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