Пономарьов спрогнозував, чи піде Росія війною на країни НАТО

Навряд чи можливі будь-які прямі військові зіткнення між путінською армією і військами країн НАТО.

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Путінський режим навряд чи зважиться на пряме бойове зіткнення з військами НАТО - Ілля Пономарьов / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Путінський режим навряд чи зважиться на пряме бойове зіткнення з військами НАТО. Про це заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Не думаю, що можливі будь-які прямі військові зіткнення. І НАТО, і Кремль будуть робити все можливе, щоб цього уникнути. Це нікому з них не вигідно – ні Путіну, ні Альянсу. Всі хочуть, щоб воювала Україна, а не вони самі. І слава богу, що Захід зараз готовий активно допомагати Україні. Думаю, що песимісти, які говорять, що ця підтримка може різко скоротитися найближчим часом, помиляються, я з цим не згоден. Я думаю, що підтримка буде продовжуватися. Але, тим не менш, ніхто не думає про те, чим ця війна закінчиться, і це проблема", ‒ сказала вона.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва заявив, що Україна має вступити до НАТО. Як вважає Столтенберг, ініціативу підтримають всі країни Альянсу. Блок повинен докласти максимальних зусиль, щоб євроатлантична інтеграція України стала можливою.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного Запрошення в Альянс на саміті у Вільнюсі, який пройде в липні поточного року.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

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