Розпад Росії почнеться найближчим часом: Данілов розповів, звідки все піде

Події у республіці Башкортостан - це лише початок, башкири є окремим народом, який не має жодного відношення до росіян, сказав Олексій Данілов.

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Розпад Росії буде обов'язково, і Захід повинен до цього готуватися - Данилов / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Заходу слід готуватися до фрагментації Росії. Процес розгорнеться вже найближчим часом, події в Башкортостані – лише початок. Зараз відбуваються цікаві процеси і в Ічкерії, Дагестані і Татарстані. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє LIGA.net, він розповів про те, що події в Башкирії – початок фрагментації Росії. Йдеться про окремий народ, який до росіян жжодного відношення не має.

"Захід повинен готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, — це лише початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом", - вважає Данілов. відео дня

Також Олексій Данилов підкреслив, що зараз в Башкортостані, Чеченській Республіці Ічкерії, Татарстані і Дагестані починається велика кількість різних процесів.

Нагадаємо, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун раніше оцінив сценарій розпаду Росії. Як вважає аналітик, Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ вмить можуть оголосити про свій суверенітет. Тоді відбудеться розпад РФ.

На думку військового експерта Романа Світана, розпад Росії можливий лише у тому випадку, якщо самі республіки оголосять свій суверенітет. ЗА такого сценарію може статися розвал держави за аналогією з СРСР.

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