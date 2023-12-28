"У Кремлі хитке становище": що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов

Внутрішні проблеми в Росії можуть призвести до палацового перевороту та зміни влади в країні-агресорці.

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Наскільки можливий переворот в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, що можуть призвести до виведення російських військ з України. Не виключається можливість палацового перевороту, а економічна ситуація в країні-агресорці є хиткою і може обвалитися в один момент. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Це може бути що завгодно. Може бути дійсно палацовий переворот, адже в Кремлі зараз дуже хитке становище. Патрушев намагається керувати і створити якусь коаліцію, щоб утримати владу. Судячи з того, як прибирають людей Путіна, найближчих, позбавляють їх допуску до держустанов і держтаємниці, там відбувається серйозне протистояння, зачистка. Тому не виключений такий варіант", - сказав військовий експерт.

Жданов вказує на внутрішні проблеми у Кремлі, де відбувається боротьба за владу, включаючи зачистку найближчих співробітників Путіна. Експерт підкреслює, що економічні труднощі, зокрема, можуть викликати різке погіршення ситуації.

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"Головне – економічна ситуація, яка може просто обвалитися в один момент", - зазначив Жданов.

За словами військового експерта, економічна ситуація в Росії може обвалитися в будь-який момент. Він наголосив, що курс рубля залишається нестабільним і навіть при штучному триманні курсу долара на рівні 99,6 рублів, інфляція в країні досягла 25%. Це призводить до проблем з постачанням палива та іншими товарами на ринку.

"Скільки разів уже Центробанк РФ вирівнював курс долара. 100 рублів за долар у Росії вважається психологічною межею. Зараз курс – 99,6 рублів. По суті, ті самі 100 рублів, без 40 копійок. Набіулліна тримає курс штучно і не дає йому впасти до 100. Але все одно інфляція 25%. Сьогодні в Росії яйця змели з полиць, а завтра паливо може почати закінчуватися на заправках", - зауважив Жданов.

Ймовірність перевороту в Росії

Нагадаємо, атаки на військові об'єкти в Росії можуть спровокувати серйозні заворушення. Експерти вважають, що подібні атаки з боку України можуть спричинити внутрішній заколот чи революцію в країні.

Також полковник запасу Роман Світан зазначив, що можливі удари по військових об'єктах у Москві можуть спровокувати реальний переворот у Росії. Якщо столиця РФ зазнає ударів, то тиск на владу збільшиться.

Крім цього, експерт ЦРУ Джек Девайн вважає, що диктатора Путіна можуть відсторонити від влади в РФ через глухий кут у війні з Україною. Це може статися навіть через "палацовий переворот".

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