УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"У Кремлі хитке становище": що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов

Руслана Заклінська
28 грудня 2023, 22:21
Внутрішні проблеми в Росії можуть призвести до палацового перевороту та зміни влади в країні-агресорці.
Путін, військовий переворот
Наскільки можливий переворот в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, що можуть призвести до виведення російських військ з України. Не виключається можливість палацового перевороту, а економічна ситуація в країні-агресорці є хиткою і може обвалитися в один момент. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Це може бути що завгодно. Може бути дійсно палацовий переворот, адже в Кремлі зараз дуже хитке становище. Патрушев намагається керувати і створити якусь коаліцію, щоб утримати владу. Судячи з того, як прибирають людей Путіна, найближчих, позбавляють їх допуску до держустанов і держтаємниці, там відбувається серйозне протистояння, зачистка. Тому не виключений такий варіант", - сказав військовий експерт.

Жданов вказує на внутрішні проблеми у Кремлі, де відбувається боротьба за владу, включаючи зачистку найближчих співробітників Путіна. Експерт підкреслює, що економічні труднощі, зокрема, можуть викликати різке погіршення ситуації.

відео дня

"Головне – економічна ситуація, яка може просто обвалитися в один момент", - зазначив Жданов.

За словами військового експерта, економічна ситуація в Росії може обвалитися в будь-який момент. Він наголосив, що курс рубля залишається нестабільним і навіть при штучному триманні курсу долара на рівні 99,6 рублів, інфляція в країні досягла 25%. Це призводить до проблем з постачанням палива та іншими товарами на ринку.

"Скільки разів уже Центробанк РФ вирівнював курс долара. 100 рублів за долар у Росії вважається психологічною межею. Зараз курс – 99,6 рублів. По суті, ті самі 100 рублів, без 40 копійок. Набіулліна тримає курс штучно і не дає йому впасти до 100. Але все одно інфляція 25%. Сьогодні в Росії яйця змели з полиць, а завтра паливо може почати закінчуватися на заправках", - зауважив Жданов.

Ймовірність перевороту в Росії

Нагадаємо, атаки на військові об'єкти в Росії можуть спровокувати серйозні заворушення. Експерти вважають, що подібні атаки з боку України можуть спричинити внутрішній заколот чи революцію в країні.

Також полковник запасу Роман Світан зазначив, що можливі удари по військових об'єктах у Москві можуть спровокувати реальний переворот у Росії. Якщо столиця РФ зазнає ударів, то тиск на владу збільшиться.

Крім цього, експерт ЦРУ Джек Девайн вважає, що диктатора Путіна можуть відсторонити від влади в РФ через глухий кут у війні з Україною. Це може статися навіть через "палацовий переворот".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін держпереворот Олег Жданов військовий переворот
Реклама

Головне за день

Орбан блокуватиме допомогу Україні, але у ЄС є план "Б" - Bloomberg

Орбан блокуватиме допомогу Україні, але у ЄС є план "Б" - Bloomberg

21:56 Політика
Впоралися за 35 секунд: росіяни в шоці від ударів ЗСУ під Синьківкою

Впоралися за 35 секунд: росіяни в шоці від ударів ЗСУ під Синьківкою

21:52 Україна
Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

21:27 Україна
Всі головні новини

Популярне

Не дивні, а генії: навіщо люди кладуть в раковину кульки з фольги 46297

Не дивні, а генії: навіщо люди кладуть в раковину кульки з фольги

Жовта смуга не з'явиться ніколи: що для цього потрібно покласти в бачок 10063

Жовта смуга не з'явиться ніколи: що для цього потрібно покласти в бачок

Не можемо перетворюватися на РФ : омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію 6563

"Не можемо перетворюватися на РФ": омбудсмен виступив проти законопроекту про мобілізацію

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків 5183

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків

Останні новини

23:17

"Противник хоче нас знищити": полковник ЗСУ назвав наслідки капітуляції України

22:59

15-річна красуня-донька Кошового з'явилася в незвичайному дорослому образі

22:50

З сімейного фото Дональда Трампа пропала Меланія

22:32

Джей Ло посвітила ідеальними формами на пляжі

22:26

Як впоратися з похміллям: три народних суперспособа від доктора

Прогноз Жданова про війну в 2024-у: кривавий березень, новий спонсор України і "чорний лебідь" у РФПрогноз Жданова про війну в 2024-у: кривавий березень, новий спонсор України і «чорний лебідь» у РФ
22:21

"У Кремлі хитке становище": що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов

21:56

Орбан блокуватиме допомогу Україні, але у ЄС є план "Б" - Bloomberg

21:52

Впоралися за 35 секунд: росіяни в шоці від ударів ЗСУ під Синьківкою

21:27

Як позбутися від набряку на обличчі: дівчина показала ідеальний трюк

Реклама
21:27

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

21:15

Послуги сервісних центрів МВС стануть дорожчими: що зміниться з 1 січня

20:53

Медведєв визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію захоплювати нові міста

20:31

Прикордонники розповіли, скільки ухильників намагалося втекти з України у 2023-му

20:23

Дотримав слова: Потап повернувся в Україну і показав найріднішу людину

20:04

Нацполіція посилить контроль у новорічну ніч: які покарання отримають порушники

19:34

Єрмак проанонсував зустріч Зеленського та Орбана

19:32

Сильна милота: Кацуріна показала, як Дантес читає її синові вечірню казку

19:18

Місячний календар 29 грудня 2023: Місяць попереджає про небезпеку для одного важливого органу

19:11

"Не вистачає ресурсу": чи може втрата Мар'їнки призвести до нового наступу РФ

19:10

Кремль "палає" через скандал в російському шоубізнесіПогляд

Реклама
18:53

Топ-генерал армії Нідерландів закликав країну готуватися до війни з Росією

18:51

Де в Україні бушуватиме негода: пориви вітру будуть 30 м/с

18:47

Починають прозрівати: Жданов знайшов несподіваний плюс у ситуації з допомогою Україні

18:41

Найкраща дружина за знаком зодіаку: астролог розповів, хто вона

18:34

"Відчинила двері, отримала удар в обличчя": до Могилевської увірвалися злодії

18:30

До свого Дня народження транспортна компанія SAT перевезла безкоштовно 210 тонн гуманітарного вантажу новости компании

18:29

Шкільні роки чудові: Камінська згадала, як була брюнеткою і з іншим ім'ямВідео

18:21

Чи звільнять ЗСУ всі території у 2024 році: два сценарії полковника

18:11

"Фронт горить": військовий експерт Олег Жданов оцінив ситуацію на передовій

18:09

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку

18:01

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків

18:00

Можна навіть на сковороді: як приготувати лаваш в домашніх умовахВідео

17:46

На Київстар ТБ стартував проєкт про залаштунки українського телебачення та кіно

17:46

Грошова допомога українцям під час війни: у Кабміні вирішили, хто отримає виплати

17:19

"Повернемося до status quo": президент Литви вислоився про тривалість війни в Україні

17:14

Акція "Кіберпанк 2023" FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез реклама

17:12

Вода і бруд не страшні: чим змастити шкіряне взуття зимою

17:09

Без сірників в очах: три поради, як не заснути в новорічну ніч

17:03

Розстріляні військовополонені біля Роботиного були із 82-ї бригади ДШВ

17:00

Як швидко знизити тиск без ліків: чи можливо це

Реклама
16:48

"Цей місяць буде важким і кривавим": Жданов анонсував дуже агресивні бої

16:34

"Катастрофа для Росії": експерт розкрив, як ЗСУ за допомогою F-16 розгромлять окупантів

16:29

"Закінчиться під нуль": росіяни в Україні протримаються максимум півтора року - Гетьман

16:17

Сало, ягоди та крупи: що можна покласти в годівничку для птахів взимкуВідео

16:14

Кулеба - Заходу: якщо Україні не допоможуть, Росія захопить більше територій

15:59

Що потрібно встигнути зробити до 31 грудня, щоб новий рік був щасливим

15:59

Рівень небезпеки підвищений: РФ найближчим часом може випустити купу ракет

15:38

Артистів російської "голої вечірки" хочуть відправити на фронт

15:34

Фронтвумен The Hardkiss знаходиться на межі розлучення з чоловіком - ЗМІ

15:32

Що зробити 29 грудня, щоб сім'я була здорова весь рік: прикмети і заборони дня

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти