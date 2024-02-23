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Допомога від США на 60 $ млрд: в Україну прибув лідер демократів з потужним сигналом

Андрій Ганчук
23 лютого 2024, 22:20
В Україну приїхала делегація Сенату США на чолі з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, готується зустріч з президентом Зеленським.
Шумер, Україна
Конгресмени детально вивчать, яка зброя потрібна Україні - Шумер / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Із США до України приїхала група американських законодавців на чолі з лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером. Парламентарії мають намір продемонструвати, що Штати підтримують українську державу і будуть боротися за військову допомогу.

Як повідомляє Голос Америки, лідер демократів в Сенаті Шумер оприлюднив від імені всієї делегації, яка разом з ним приїхала в Україну (Джека Ріда (демократа від штату Род-Айленд), сенатора Майкла Беннета (демократа від штату Колорадо), сенатора Річарда Блюментальм (демократа від штату Коннектикут) і сенатор Меггі Хассан (демократа від штату Нью-Йорк) заяву, в якій вказані цілі візиту.

"Я очолюю цю представницьку делегацію Конгресу, яка зустрінеться з президентом Зеленським, щоб досягти чотири важливі цілі", - зазначив лідер демократичної більшості в Сенаті.

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За його словами, Штати будуть боротися за фінансування військової допомоги Україні. Також вони мають намір показати готовність до подальшої співпраці з НАТО.

"Перше: ми тут, щоб продемонструвати українському народу, що Америка підтримує його і буде продовжувати боротися, щоб добитися фінансування, якого він так відчайдушно потребує і якого заслуговує. Ми не припинимо боротьбу, доки не досягнемо цього.

Друге: ми тут для того, щоб запевнити наших союзників з НАТО і в Європі, що ми стоїмо пліч-о-пліч з ними, і що США не залишать Європу і наш багаторічний і успішний альянс, яким є НАТО", - зазначено в заяві.

Також американські парламентарі мають намір розібратися, яка зброя потрібна Україні і що може статися, якщо її не поставлять. США повинні показати своїм союзникам по всьому світу готовність дотримуватися обов'язків.

"По-третє, ми зібралися тут, щоб детально розібратися в тому, яких озброєнь так потребує Україна, і про наслідки зриву їх постачань — дізнатися про конкретні переваги, які отримає Росія, якщо зброя не буде поставлена, і про переваги, які отримає Україна, якщо зброя буде поставлена.

По-четверте, ми вважаємо, що ми знаходимося на переломному моменті історії, і ми повинні дати зрозуміти нашим друзям і союзникам по всьому світу, що США не відступають від наших обов'язків і союзників. Якщо ми не підтримаємо наших союзників, це призведе до серйозних політичних, дипломатичних, економічних і військових наслідків, які завдадуть значної шкоди американському народу протягом наступних десятиліть", - сказано в заяві.

Сенатори мають намір поговорити з Джонсоном

Крім того, зазначено, що після поїздки в Україну законодавці мають намір серйозно поговорити зі Спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими конгресменами, які перешкоджають наданню військової допомоги Києву.

"Коли ми повернемося до Вашингтона, ми чітко дамо зрозуміти спікеру Джонсону та іншим членам Конгресу, які перешкоджають військовій та економічній підтримці, що саме поставлено на карту тут, в Україні, а також для решти Європи і вільного світу. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб Конгрес активізувався, виконав свій обов'язок і надав допомогу нашим друзям і союзникам", - підкреслюється в заяві.

Допомога Україні від США

В середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, яким передбачено понад 60 млрд доларів допомоги для України. Далі документ відправили до нижньої палати - Палати представників, яка відмовляється розглядати ініціативу. Законопроект блокують республіканці, посилаючись на ситуацію на кордоні з Мексикою.

У Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США: представник відомства Сабріна Сінгх сказала, що в такому випадку Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. За такого сценарію все залежить від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський назвав кроки України, якщо США не схвалять допомогу. За його словами, тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

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новини США військова допомога війна Росії та України
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