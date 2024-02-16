'Критичний момент': у США готують нове рішення про допомогу Україні

Президент США Джо Байден відзначив, що провал підтримки України у війні проти Росії ніколи не буде забутий.

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Байден закликав прийняти рішення про підтримку України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Смерть Олексія Навального нагадує американцям про те, що стоїть на кону і що США необхідно продовжувати фінансувати Україну. Про це повідомив президент США Джо Байден під час свого звернення.

За словами Байдена, якщо не ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це "увійде в історію".

"Історія дивиться. Історія дивиться на Палату Представників. Провал у підтримці України в цей критичний момент ніколи не буде забутий. Це буде вписано в сторінки в історії. Це матиме наслідки. Годинник цокає, це має статися, і статися зараз", - заявив Байден. відео дня

Новий законопроект про допомогу США для України

Група поміркованих конгресменів з обох політичних партій у Палаті представників США внесла законопроєкт щодо додаткового фінансування, який включає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також заходи з посилення кордонів. Про це повідомляє The Hill.

"Ця пропозиція спрямована на те, щоб вийти з тривалого "глухого кута" щодо надання військової допомоги Києву - на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї", - зазначається у повідомленні.

Законопроєкт передбачає, серед іншого, вжиття жорстких заходів безпеки на кордоні.

Конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік, який брав участь у переговорах щодо нового законопроєкту, заявив, що він особисто підтримує версію Сенату з $95 мільярдами на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Однак він визнає, що спікер Майк Джонсон знаходиться у складній ситуації в Палаті представників, тому новий законопроєкт, за його словами, має стати компромісом для всіх.

Проєкт Закону H.R.7372 "Про захист кордонів та захист демократій" передбачає виділення $66,32 мільярдів Міністерству оборони США на підтримку країн, що перебувають у стані бойових дій. У ньому зазначено, що планується виділити близько $47 мільярдів для України, $10 мільярдів для Ізраїлю, $5 мільярдів для Індо-Тихоокеанського регіону, а також $2 мільярдів для операцій Центрального командування США, повідомляє The Hill.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після дискусій щодо законопроєкту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, Палата представників США вирішила відправитися у перерву до 28 лютого, не проголосувавши документ. Конгресмени планують повернутися до розгляду законопроекту наприкінці лютого.

У випадку, якщо Конгрес США не проголосує за пакет законопроектів, спрямованих на військову підтримку Києва, Євросоюз може вирішити подвоїти допомогу Україні.

Відмова Конгресу у наданні фінансової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів може бути сприйнята як подарунок для президента Росії Путіна, що може стимулювати його до подальшої агресії та послужити прикладом для інших авторитарних країн. Таку думку висловила віцепрезидент США Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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