УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Критичний момент": у США готують нове рішення про допомогу Україні

Юрій Берендій
16 лютого 2024, 21:01
Президент США Джо Байден відзначив, що провал підтримки України у війні проти Росії ніколи не буде забутий.
'Критичний момент': у США готують нове рішення про допомогу Україні
Байден закликав прийняти рішення про підтримку України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Смерть Олексія Навального нагадує американцям про те, що стоїть на кону і що США необхідно продовжувати фінансувати Україну. Про це повідомив президент США Джо Байден під час свого звернення.

За словами Байдена, якщо не ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це "увійде в історію".

"Історія дивиться. Історія дивиться на Палату Представників. Провал у підтримці України в цей критичний момент ніколи не буде забутий. Це буде вписано в сторінки в історії. Це матиме наслідки. Годинник цокає, це має статися, і статися зараз", - заявив Байден.

відео дня

Новий законопроект про допомогу США для України

Група поміркованих конгресменів з обох політичних партій у Палаті представників США внесла законопроєкт щодо додаткового фінансування, який включає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також заходи з посилення кордонів. Про це повідомляє The Hill.

"Ця пропозиція спрямована на те, щоб вийти з тривалого "глухого кута" щодо надання військової допомоги Києву - на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї", - зазначається у повідомленні.

Законопроєкт передбачає, серед іншого, вжиття жорстких заходів безпеки на кордоні.

Конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік, який брав участь у переговорах щодо нового законопроєкту, заявив, що він особисто підтримує версію Сенату з $95 мільярдами на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Однак він визнає, що спікер Майк Джонсон знаходиться у складній ситуації в Палаті представників, тому новий законопроєкт, за його словами, має стати компромісом для всіх.

Проєкт Закону H.R.7372 "Про захист кордонів та захист демократій" передбачає виділення $66,32 мільярдів Міністерству оборони США на підтримку країн, що перебувають у стані бойових дій. У ньому зазначено, що планується виділити близько $47 мільярдів для України, $10 мільярдів для Ізраїлю, $5 мільярдів для Індо-Тихоокеанського регіону, а також $2 мільярдів для операцій Центрального командування США, повідомляє The Hill.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після дискусій щодо законопроєкту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, Палата представників США вирішила відправитися у перерву до 28 лютого, не проголосувавши документ. Конгресмени планують повернутися до розгляду законопроекту наприкінці лютого.

У випадку, якщо Конгрес США не проголосує за пакет законопроектів, спрямованих на військову підтримку Києва, Євросоюз може вирішити подвоїти допомогу Україні.

Відмова Конгресу у наданні фінансової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів може бути сприйнята як подарунок для президента Росії Путіна, що може стимулювати його до подальшої агресії та послужити прикладом для інших авторитарних країн. Таку думку висловила віцепрезидент США Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США військова допомога
Реклама

Головне за день

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

21:54 Політика
"Критичний момент": у США готують нове рішення про допомогу Україні

"Критичний момент": у США готують нове рішення про допомогу Україні

21:01 Світ
"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

20:06 Україна
Всі головні новини

Популярне

Мене вже посадили : Олексія Паніна заарештували в РФ 9152

"Мене вже посадили": Олексія Паніна заарештували в РФ

Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали : заступник командира 3 ОШБр 4189

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

Олексій Навальний помер у російській в'язниці 3159

Олексій Навальний помер у російській в'язниці

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова 3103

В Авдіївці бійці у повному оточенні, вдається прорвати кільце - Третя штурмова

Останні новини

22:00

Майже 50 тисяч: фани бісяться через ціни на європейський концерт Адель

21:54

Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

21:52

Марк Фейгін. Навального вбили за наказом Путіна, виконувала ФСБВідеоблоги

21:47

Чекаю на гістологію: зірка Мастер Шефа розповіла про утворення та операцію

21:42

В Авдіївці росіян не меншає: РФ кидає в м'ясорубку еліту армії - пресофіцер 3 ОШБр

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:04

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу

21:01

"Критичний момент": у США готують нове рішення про допомогу Україні

20:57

"Час йде. Годинник тікає": Байден використав Навального, щоб натиснути на Конгрес

20:06

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

Реклама
20:05

"Не переоційте Росію та недооцінюйте Україну": Столтенберг зробив важливу заяву

19:44

"Є важлива місія": в Генштабі оцінили можливість виведення військ з Авдіївки

19:38

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10

19:35

В Україні стрімко і швидко дорожчає популярний овоч: із чим це пов'язано

19:32

Parimatch проти РБК: у компанії наголошують на упередженості суду новости компании

19:27

"Путін - чисте зло": Машкова відреагувала на смерть Навального

19:10

Місячний календар на 17 лютого: чому варто бути обережним

19:10

Мюнхенська безпекова конференція 2024: виклики і очікування для УкраїниПогляд

19:06

"Росіяни мають дві мети": Буданов розкрив плани Путіна у війні проти України

19:02

Екстремальна експедиція у шахту: чим здивує новий випуск "Світ навиворіт. Україна"

18:39

"Дайте їм лопату в руки": Мін'юст про мобілізацію засуджених

Реклама
18:26

Зібрали 70 тисяч солдатів РФ: в ЗСУ повідомили про нову "гарячу точку" на фронті

18:21

"Путін йтиме далі": у США назвали катастрофічні наслідки відмови в допомозі Україні

18:14

Чи будуть ТЦК ночами ходити по квартирах і будинках: адвокат дав роз'яснення

18:06

1+1 media спільно зі Smart Angel запускають освітній мінісеріал про медіаграмотність

18:00

Французький флорист розповів, чому потрібно класти кубик цукру у вазу з квітами

17:42

Скільки має бути подушок на подружньому ліжку: що говорять прикмети

17:42

Росіяни запустили по Україні 24 ракети із КНДР: деталі найбільшої ракетної атаки

17:36

Російського актора запідозрили в підтримці України

17:27

"Путін боїться інакомислення": ЄС звинувачує російський режим в смерті Навального

17:20

Для чого дерева фарбують у білий колір: на це є 2 причини

17:17

У Путіна запустили великий план проти України: Данілов зробив заяву

17:17

Останнє розслідування Навального, після якого його посадили: розкрив правду про Путіна

17:15

Від чого серце розтривожиться: що подивитися з нових мелодрам і класики кіноВідео

17:06

Україна втратить мільярди протягом 2 тижнів: Гетманцев про блокування кордонів

16:51

"Ситуація стає критичною": в ЗСУ розповіли про бої в міській забудові Авдіївки

16:24

"Заблокованих підрозділів немає": Тарнавський розкрив деталі боїв в Авдіївці

16:17

Путін планує мобілізувати ще 400 тисяч осіб: у FT назвали терміни і деталі

16:03

"Руйнують все живе": Зеленський відреагував на бої в Авдіївці

15:58

Церковне свято 17 лютого: чому цього дня потрібно прибрати вдома

15:51

Путін і смерть Навального "в потрібний час"Погляд

Реклама
15:51

РФ кинула 15 тисяч росіян в Авдіївку: у ЗСУ розкрили втрати окупантів і дані розвідки

15:40

"Не думаю, що ми зможемо за 48 годин вивести всі війська з Авдіївки" - Жданов

15:32

Лише той, хто має "яструбиний зір", знайде печиво за 9 секунд: складна загадка

15:23

"Поплатився життям за опір": світові лідери оцінили смерть Навального

15:21

Війська НАТО можуть розгорнутися в усій Європі: ЗМІ дізналися про плани Альянсу

15:19

Українські війська відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Адвїівки - Тарнавський

14:56

Спробувати все з життя Бреда Пітта: молода кохана переїхала до актора

14:53

Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального і назвав ім'я вбивціВідео

14:47

Безпекова співпраця: Зеленський і Шольц підписали важливий договір для УкраїниВідео

14:44

Весняне рівнодення 2024: коли збільшуватиметься світловий день

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти