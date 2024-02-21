"Доведеться зробити вибір": у Пентагоні назвали сценарій, якщо не буде допомоги США

В Україні є й інші міста, яким загрожують російські окупаційні війська, сказала представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх журналістам.

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Україні доведеться вирішувати, які міста і населені пункти утримувати, якщо не буде допомоги США - Пентагон / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, 53-тя ОМБр

Якщо Конгрес не затвердить допомогу в розмірі понад 60 мільярдів доларів, Україні доведеться вибирати, за які населені пункти боротися ЗСУ в умовах тих ресурсів, які є в наявності. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Під час брифінгу Міноборони США вона сказала, що без вирішення питання фінансування відомство не зможе забезпечити Україні необхідну військову допомогу.

"Послухайте, якщо ми не отримаємо більше - якщо ми не отримаємо необхідне фінансування від Сенату - ми не зможемо надати ці критично важливі пакети, і Україні доведеться зробити вибір і ухвалити рішення про те, які міста, які селища вони можуть утримувати з тим, що у них є, і які партнери можуть продовжувати поставляти їх", - пояснила Сінгх. відео дня

Також вона додала, що ЗСУ вивели війська з Авдіївки, щоб зберегти артилерію та боєприпаси. Проте "є й інші міста, що знаходяться під вогнем, під загрозою".

"Я б вас направила до українців. Я впевнена, що вони не збираються розкривати вам свої бойові плани, але вони, безумовно, на передовій, борючись кожен день за кожен сантиметр території. Але я не можу говорити про кожне конкретне місто", - підкреслила Сабріна Сінгх.

Допомога Україні від США

Сенат США остаточно підтримав законопроект щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в середині лютого. Далі документ, яким передбачено понад 60 млрд доларів допомоги для України, відправили до Палати представників.

Палата представників відмовилася голосувати за документ про допомогу Україні. В результаті нижня палата Конгресу США взагалі пішла на перерву до 28 лютого. У Палаті домінують республіканці, які формально не голосують через те, що їх не влаштовують умови врегулювання проблеми міграційної політики.

Затримка допомоги Україні допомогла РФ розпочати наступ на трьох напрямках, написали аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, ситуація в США призвела до дефіциту боєприпасів і ППО, в результаті чого ЗСУ втратили Авдіївку.

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