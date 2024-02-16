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Виклик для ЄС: у Bloomberg назвали сценарій для України в разі блокади допомоги від США

Андрій Ганчук
16 лютого 2024, 14:18
Європейський Союз стане головним джерелом військової допомоги Україні, якщо в Сполучених Штатах не продовжать підтримку Києву, вважають американські журналісти.

Україна, ЄС
Майбутнє військової допомоги з Вашингтона залишається вкрай невизначеним - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Євросоюз повинен буде подвоїти допомогу Україні, якщо Конгрес США не проголосує пакет законопроектів, спрямованих на військову підтримку Києва.

Як пише Bloomberg, ЄС доведеться діяти стратегічно, оскільки країни Європи за такого сценарію залишаться єдиним джерелом підтримки української держави.

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"Майбутнє військової допомоги з Вашингтона залишається вкрай невизначеним, тому підтримка з боку ЄС залишається єдиним важливим варіантом для Києва в боротьбі з великомасштабним вторгненням Росії", - написали журналісти з посиланням на оцінки німецької дослідницької групи.

Журналісти нагадали, що кошти, які були виділені для допомоги Україні, закінчилися до кінця 2023 року. Схвалені Сенатом законопроєкти, спрямовані на її продовження, стикаються з колосальними перешкодами у Палаті представників, яку контролюють республіканці. У такій ситуації єдиною надією для Києва залишається Європа.

"Це виклик, але у наприкінцевому підсумку питання політичної волі. Країни ЄС є одними з найбагатших у світі, і досі вони не витратили навіть 1% свого ВВП на підтримку України", - зазначив директор з досліджень Кільського інституту Крістоф Требеш.

Європі доведеться приступити до стратегічних дій

Також у матеріалі акцентується увага на тому, що ЄС у такому разі доведеться консолідуватися і діяти так, як ніколи раніше, і "це страшно".

"Якщо Палата представників США заблокує пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, це зробить Європу єдиною надією України на отримання підтримки, необхідної їй для свого захисту. Це жахливе становище для будь-якої країни, і те, як діяти, має стати головною темою для представників міністерств оборони на щорічній Мюнхенській безпековій конференції", - йдеться в статті.

Також зазначено, що через проблеми з допомогою від Штатів Україна стикається зі складнощами на полі бою.

"Українські артилеристи змушені нормувати боєприпаси для своїх артилерійських знарядь. Втрати росіян на метр просування залишаються жахливими, але вони просуваються", - додали журналісти.

Вони підкреслили, що в разі відсутності підтримки України з боку США Європі доведеться продемонструвати "поєднання невідкладності, прагматизму і стратегічної рішучості, яку блок ніколи раніше не міг продемонструвати".

Військова допомога Україні від Євросоюзу

Євросоюз повністю схвалив надання 50 млрд євро для України, рішення ухвалили 1 лютого всі 27 країн блоку. У Брюсселі заявили, що усвідомлюють ризики і взяли на себе лідерство в підтримці Києва.

50 млрд євро не покриють потреби України, сказав глава бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт. За його словами, цю суму буде розподілено на 4 роки, тоді як лише за рік потреби України становлять 36 млрд євро.

ЄС може збільшити для України вже зазначену допомогу в 50 мільярдів євро, вважає постійний представник Києва при Євросоюзі Всеволод Ченцов. На думку дипломата, Україна може отримати "на два порядки" більше.

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Євросоюз військова допомога новини України війна Росії та України
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