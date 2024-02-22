"Має вирішальне значення": Зеленський назвав кроки України, якщо США не схвалять допомогу

Важко буде знайти альтернативу американській допомозі, але у разі неотримання такої підтримки доведеться робити інші кроки.

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Зеленський назвав кроки України, якщо США не схвалять допомогу/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дуже складно буде знайти альтернативу американській допомозі, якщо раптом США не схвалять її надання.

Без цієї допомоги ще більше українських військових "будуть у лікарнях". Про це український президент сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Він зазначив, що важко буде знайти "щось схоже" на допомогу від США, але Україна не залишиться на одному місці, адже українці повинні вижити і жити.

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Також Зеленський наголосив, що американська допомога має вирішальне значення.

"Ми повинні знайти якісь паралельні кроки чи правила. Але ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення", – наголосив глава Української держави.

Також він зазначив, що без допомоги від США буде більше і більше "героїв, які будуть у лікарнях".

"Без неї у нас буде все більше і більше таких героїчних хлопців, які будуть у лікарнях, тому що якщо у вас немає справжнього захисного щита і трохи потужної артилерії, звичайно, ви втратите людей", – сказав Зеленський.

Допомога Україні від США

США уже упродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів недавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги у сумі 60 млрд доларів. Проте для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакету врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол зазначав, що законопроєкт про військову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, ймовірно, не буде розглянуто до середини березня.

Нагадаємо, у Bloomberg описали неочікуваний сценарій подій у разі, якщо США не нададуть допомогу Україні. Американський оглядач Гел Брендс вважає, якщо США не розблокують допомогу Україні, наслідки "будуть серйозними та глобальними". Це підірве політику Америки на роки. Також Брендс вважає, якщо США перестануть підтримувати Україну, ніхто інший не зможе надавати військову допомогу у таких обсягах, як це робила Америка.

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