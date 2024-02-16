Військова допомога Україні: Палата представників США не схвалила закон і пішла на канікули

Конгресмени мають повернутися до розгляду проєкту закону вже наприкінці лютого.

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Палата представників не схвалила допомогу Україні та пішла на перерву / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Палата представників США після дискусій щодо законопроєкту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню пішла на перерву до 28 лютого. Документ так і не був проголосований.

Таким чином, конгресмени мають повернутися до розгляду проєкту закону вже наприкінці лютого, пише Голос Америки.

Перед оголошенням перерви в Палаті представників тривали обговорення допомоги Україні та іншим партнерам. Конгресмени вирішували, чи голосувати за документ у вигляді, погодженому Сенатом, чи вносити до нього поправки.

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Президент США Джо Байден заявив, що відмова проголосувати за законопроєкт про виділення Україні допомоги "не буде забута".

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - написав він у Twitter (X).

Тим часом координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що ситуація в Авдіївці Донецької області критична. Місто може перейти під контроль РФ.

Кірбі пояснив це відсутністю артилерійських снарядів в українських військових через те, що Конгрес США досі так і не зміг схвалити нову допомогу Україні.

Республіканці блокують військову допомогу Україні

13 лютого Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Президент США Джо Байден розкритикував Джонсона і закликав винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно". Байден заявив, що підтримка законопроєкту означає протистояння російському диктатору Путіну.

У Білому домі також заявили, що члени Республіканської партії США стали на бік Дональда Трампа і підіграють його політичним інтересам у президентських перегонах. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи той факт, що республіканці блокують проєкт додаткового фінансування України.

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