Вдарить +20 градусів: якою буде погода в останній тиждень березня

Україну накриють дощі, але вони затримаються ненадовго. На українців чекає суттєве потепління.

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Погода в Україні – вдарить +20 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні в останній тиждень березня буде теплішою, проте українцям варто готуватися до дощів.

Найбільше дощитиме на півдні нашої держави і частково в центральних областях. Але надовго такі опади не затягнуться. Таким прогнозом погоди на кінець місяця поділилася синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха, повідомляють Факти ICTV.

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Де і в які дні будуть дощі

Синоптик розповіла, що у понеділок, 25 березня, відбудеться перебудова атмосферних мас. Над Україною утвориться циклон – біля узбережжя Одеси. Тому можуть виникнути дуже інтенсивні дощі в Одеській, південних і частково центральних областях, зазначила Птуха.

"У вівторок та середу опадів буде менше і тенденція тяжітиме до їхнього припинення. Також буде певне підвищення температури, але очікувати якогось значного підвищення температури ми не можемо, тому що повітряна маса залишається тією самою, – сказала синоптик.

Якими будуть температура повітря та опади по днях

Погода в Україні 25 березня

У понеділок, 25 березня, у багатьох областях, крім східних, будуть помірні дощі. У західних областях місцями невеликий дощ. Вдень у більшості західних, північних регіонів, а місцями й в центральних областях температура становитиме від +4 до +9 градусів, на решті території +10…+15 градусів.

На високогір’ї Карпат буде мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0 градусів.

Погода в Україні 25 березня/ meteoprog

Погода в Україні 26-27 березня

У вівторок, 26 березня, помірні дощі накриють південь України, а також центральні та північні області. На решті території буде без опадів.

У середу, 27 березня, очікується невеликий дощ у східних областях. Вдень він також буде йти на Закарпатті та в Карпатах. На решті території без опадів.

У ці два дні температура повітря вночі становитиме від 0 до +6 градусів. 26 березня у західних регіонах місцями вночі буде від -1 до +3 градусів, а вдень від +5 до 11 градусів. 27 березня в Україні буде від +8 до +14 градусів.

Погода в Україні 26 березня/ meteoprog

Погода в Україні 28 березня – 1 квітня

Цей період часу переважно буде без опадів.

У четвер, 28 березня, температура вночі переважно становитиме від +2 до +9 градусів, вдень від +8 до +14 градусів.

З п’ятниці, 29 березня, і по понеділок, 1 квітня, температура уже досягатиме +11…+17 градусів.

1 квітня на півдні України та у східних областях повітря прогріється до +20 градусів.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що сніг і дощ накриють Україну – синоптик сказав, де чекати негоди. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень – з 18 по 24 березня. Практично кожного дня упродовж тижня в Україні будуть йти дощі, а в деяких областях – ще й мокрий сніг.

Також раніше синоптик Наталія Птуха сказала, коли в Україні остаточно потепліє. Вона розповіла про погодні аномалії та сюрприз на Великдень. В Україну вривається потепління. Синоптик Птуха розповіла, чи чекати на аномальну погоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну накриває весняне потепління. Буде Майже 20-градусна спека. У деяких областях України синоптики прогнозують невеликий дощ.

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