"Робимо все можливе": Зеленський розповів, чи вдалося вже усунути наслідки атаки РФ

Найскладніша ситуація у Харкові. Там продовжується підключення до електрики побутових споживачів у темпі, який є максимально можливим.

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Зеленський розповів, чи вдалося вже усунути наслідки атаки РФ/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Офіс президента України

У регіонах України тривають відновлювальні роботи після масованої атаки окупантів, яка сталася у ніч на 22 березня. Найскладніша ситуація у Харкові – там продовжують підключати до електрики побутових споживачів у максимально можливому темпі.

Проте ще є населені пункти, де електроенергію не підключили. Про те, як просуваються відновлювальні роботи, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт у наших областях після російського удару в п’ятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота. Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам. Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпропетровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", – розповів глава Української держави. відео дня

Він зазначив, що у більшості регіонів, де були проблеми з електрикою, уже відновили енергопостачання. Так, технічну можливість подачі електрики уже відновили на Сумщині, Полтавщині, Одещині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Миколаївщині і на Запоріжжі.

Але в частині громад ще діють аварійні графіки відключень, зазначив Зеленський.

"Окремо сьогодні вже була доповідь військового командування. На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", – повідомив президент України.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що РФ може продовжити удари по енергосистемі України – в ISW назвали мету окупантів. Російські загарбники намагаються використати на свою користь те, що через затримки із допомогою від західних партнерів Україна не може зміцнити своє ППО.

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