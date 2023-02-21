"Подзвоню Путіну і Зеленському": Трамп хвалькувато пообіцяв закінчити війну за добу

У разі перемоги на виборах в США Дональд Трамп подзвонить для вирішення військового конфлікту своїм українському і російському колегам.

Дональд Трамп / УНІАН

Колишній президент США Дональд Трамп заявив про те, що в разі своєї перемоги на виборах нібито зможе протягом 24 годин закінчити війну в Україні.

Таку заяву він зробив в ході виступу перед своїми прихильниками у Флориді. Відео транслювалося на порталі YouTube.

За словами колишнього президента США, відразу після його перемоги на виборах, він подзвонить двом людям - Зеленському і Путіну.

відео дня

"Я буквально в ту ж ніч, як стане відомо про мою перемогу, подзвоню двом людям: Путіну і Зеленському. Я скажу їм: "Нам потрібно зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання <...>. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", — хвалькувато заявив Трамп.

Раньше Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що Путін має намір виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже:" це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

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