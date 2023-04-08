Вибори в США і повернення Трампа: дипломат оцінив сценарій втручання Росії

Україна має підтримку як "демократів", так і "республіканців", Києву не треба чітко артикулювати сприяння певній стороні, вважає Володимир Огризко.

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Росія дуже зацікавлена в поверненні Трампа на пост президента США - Огризко / Колаж Главред, УНІАН

Країна-агресор Росія вкрай зацікавлена в поверненні одного з лідерів Республіканської партії США Дональда Трампа до президентського крісла. Однак у самих Штатах після нападу Москви на Україну простежуються антиросійські настрої. Київ не повинен проявляти чіткої підтримки однієї зі сторін ("демократів" або "республіканців"), оскільки в обох партіях є прихильники України. Про це заявив український дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росії потрібно повернення Трампа на пост президента США, тому Москва буде намагатися впливати на громадську думку в Штатах. Однак після нападу на Україну серед американців чітко простежуються антиросійські настрої, і це має перешкодити планам Кремля.

"Росія дуже зацікавлена, щоб Трамп повернувся. І вона, безумовно, буде робити все можливе, щоб впливати на громадську думку. Але після того, що вона почала 24 лютого 2022 року, в американському суспільстві дуже чітко відслідковуються антиросійські настрої. Та й Путіну зараз треба більше думати про те, що відбувається в самій Росії, хоча, очевидно, що зміна позиції США могла б йому дуже допомогти. Але мені здається, що щеплення проти путінізму американці вже отримали", - зазначив Огризко.

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За його словами, Україна не повинна чітко підтримувати будь-яку зі сторін – "демократів" або "республіканців", оскільки в обох партіях є союзники Києва.

"А нам, повертаючись до вашого питання, не треба жодним чином ставати на бік будь-якої зі сторін. Ми знаємо, що підтримка України присутня і серед республіканців, і серед демократів, тому нам потрібно просто думати над тим, щоб ця підтримка нікуди не зникала. Чи будуть республіканці, чи демократи, але ми знаємо, що американці за нас. І для нас це – найголовніше, - підкреслив Володимир Огризко.

Скандальні заяви Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп став відрізнятися одіозними заявами, які можна розцінити як підтримку військової агресії Росії проти України. Зокрема, він говорив, що не допустив би повномасштабного нападу на Україну і, в крайньому випадку, домовився б з Москвою, мовляв, "шляхом передачі РФ російськомовних територій".

Крім того, 23 лютого, після того Путін "визнав" окуповані Донецьку і Луганську область нібито "незалежними республіками", Трамп відреагував проросійською заявою.

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово ... Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - підкреслив Дональд Трамп.

У квітні Трамп сказав, що якби він був президентом, то Путін нібито "не напав би на Україну". До того ж Трамп, мовляв,"спрогнозував захоплення Росією України".

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