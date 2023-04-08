УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вибори в США і повернення Трампа: дипломат оцінив сценарій втручання Росії

Андрій Ганчук
8 квітня 2023, 13:38
34
Україна має підтримку як "демократів", так і "республіканців", Києву не треба чітко артикулювати сприяння певній стороні, вважає Володимир Огризко.
Огризко, Трамп
Росія дуже зацікавлена в поверненні Трампа на пост президента США - Огризко / Колаж Главред, УНІАН

Країна-агресор Росія вкрай зацікавлена в поверненні одного з лідерів Республіканської партії США Дональда Трампа до президентського крісла. Однак у самих Штатах після нападу Москви на Україну простежуються антиросійські настрої. Київ не повинен проявляти чіткої підтримки однієї зі сторін ("демократів" або "республіканців"), оскільки в обох партіях є прихильники України. Про це заявив український дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росії потрібно повернення Трампа на пост президента США, тому Москва буде намагатися впливати на громадську думку в Штатах. Однак після нападу на Україну серед американців чітко простежуються антиросійські настрої, і це має перешкодити планам Кремля.

"Росія дуже зацікавлена, щоб Трамп повернувся. І вона, безумовно, буде робити все можливе, щоб впливати на громадську думку. Але після того, що вона почала 24 лютого 2022 року, в американському суспільстві дуже чітко відслідковуються антиросійські настрої. Та й Путіну зараз треба більше думати про те, що відбувається в самій Росії, хоча, очевидно, що зміна позиції США могла б йому дуже допомогти. Але мені здається, що щеплення проти путінізму американці вже отримали", - зазначив Огризко.

відео дня

За його словами, Україна не повинна чітко підтримувати будь-яку зі сторін – "демократів" або "республіканців", оскільки в обох партіях є союзники Києва.

"А нам, повертаючись до вашого питання, не треба жодним чином ставати на бік будь-якої зі сторін. Ми знаємо, що підтримка України присутня і серед республіканців, і серед демократів, тому нам потрібно просто думати над тим, щоб ця підтримка нікуди не зникала. Чи будуть республіканці, чи демократи, але ми знаємо, що американці за нас. І для нас це – найголовніше, - підкреслив Володимир Огризко.

Скандальні заяви Дональда Трампа

45-й президент США Дональд Трамп став відрізнятися одіозними заявами, які можна розцінити як підтримку військової агресії Росії проти України. Зокрема, він говорив, що не допустив би повномасштабного нападу на Україну і, в крайньому випадку, домовився б з Москвою, мовляв, "шляхом передачі РФ російськомовних територій".

Крім того, 23 лютого, після того Путін "визнав" окуповані Донецьку і Луганську область нібито "незалежними республіками", Трамп відреагував проросійською заявою.

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово ... Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - підкреслив Дональд Трамп.

У квітні Трамп сказав, що якби він був президентом, то Путін нібито "не напав би на Україну". До того ж Трамп, мовляв,"спрогнозував захоплення Росією України".

Дивіться повну версію інтерв'ю Володимира Огризка Главреду

Інші новини за темою:

новини Росії новини США Дональд Трамп Володимир Огризко
Реклама

Головне за день

Вибори в США і повернення Трампа: дипломат оцінив сценарій втручання Росії

Вибори в США і повернення Трампа: дипломат оцінив сценарій втручання Росії

13:38 Україна
"Тотальне фіаско": Огризко пояснив, чим для Трампа обернуться скандальні слова про війну в Україні

"Тотальне фіаско": Огризко пояснив, чим для Трампа обернуться скандальні слова про війну в Україні

12:47 Світ
Били по військах РФ з HIMARS, ті відбивалися: ЗСУ намагалися звільнити Запорізьку АЕС - Times

Били по військах РФ з HIMARS, ті відбивалися: ЗСУ намагалися звільнити Запорізьку АЕС - Times

12:32 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:48

"Вони все бачать!": Скабєєва закотила істерику перед контрнаступом ЗСУ

13:38

Вибори в США і повернення Трампа: дипломат оцінив сценарій втручання РосіїВідео

13:31

Курс долара перетнув "червону лінію": експерти розповіли українцям, що робити зі заощадженнямиВідео

13:14

У Великобританії вперше вилікували собаку від алкоголізмуВідео

12:50

"Біснуваті і іуди": Ломаченко знову виклав у Мережу текст, що ображає українців

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:47

"Тотальне фіаско": Огризко пояснив, чим для Трампа обернуться скандальні слова про війну в УкраїніВідео

12:32

Били по військах РФ з HIMARS, ті відбивалися: ЗСУ намагалися звільнити Запорізьку АЕС - TimesВідео

12:12

Карма для чоловіка Шакіри: коханка Піке зрадила йому з футбольним тренеромВідео

12:00

В Україні з'явиться новий тип пенсій: кому пощастить отримати додаткові 7 тисяч грнВідео

Реклама
11:55

Гороскоп на завтра 9 квітня 2023: Близнюкам - гроші, Дівам - можливостіВідео

11:29

11-річна дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку в СумахВідео

11:15

"Виглядала, як величезна шафа на ніжках": Полякова сміливо показала себе в максимальній вазіВідео

11:00

Медведєв закотив затяту істерику і розмріявся про "зникнення України з планети"Відео

10:19

Податок на нерухомість: скільки і за які квартири доведеться заплатити українцямВідео

10:12

Діалог щодо припинення вогню в Україні зіграє на руку РФ, перемовини поки що неможливі - БлінкенВідео

09:24

Сі Цзіньпін "забув" про Путіна, зустріч з Макроном може стати початком шляху до миру - BloombergВідео

09:05

Гороскоп на сьогодні 8 квітня 2023: Скорпіонам - перешкода, Рибам - труднощіВідео

09:00

Трамп отримав під дих, демократи і республіканці не пустять його у Білий дім - ОгризкоЕксклюзив

08:58

"Зберіг безліч життів побратимів": на Донеччині загинув боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Відео

08:26

Росію охопила паніка в очікуванні контрнаступу ЗСУ - Інститут вивчення війниВідео

Реклама
08:20

Архаїчні шизофреніки все руйнують, втрачають і намагаються вхопитися за минулеПогляд

07:42

Путін отримав відповідь: НАТО проведе найбільші в історії блоку авіавчення біля кордонів РосіїВідео

06:20

Я вам зараз покажу, звідки готується контрнаступ, або Кілька слів про злив NYTПогляд

05:05

"У них немає права на помилку": експерт пояснив, чому в США не заарештували ТрампаВідео

04:34

"Заберіть у неї вже телефон!": Волочкова без штанів показала, чим займається о 2 годині ночіВідео

04:00

"Я не відчуваю провини": жінка змусила сина-підлітка спати на морозі

03:20

Качани попруть, як на дріжджах: як правильно проростити кукурудзу в домашніх умовах

02:45

Журналіст розповів, чи йде під носом у Путіна гризня за владу в РФВідео

02:15

Доведеться прати ще раз: чому не можна залишати мокрий одяг у пральній машині

01:33

"Бунт в РФ можуть підняти якути або буряти": журналіст оцінив шанси на розвал РФВідео

01:00

Чи можна засипати гречку в киплячу воду: 2 правила смачної каші

00:12

Який манікюр зараз в моді: гарний блакитний манікюр з неймовірним омолоджувальним ефектомФото

07 квітня, п'ятниця
23:56

Ще одна країна СНД скасувала захід з пропутінськими артистами

23:32

Сукня вгору: Галкін показав, як Пугачова відривалася на його дні народження

23:25

Влада Путіна буде "тріщати по швах", а контрнаступ ЗСУ - "потужним і несподіваним" - астрологВідео

22:43

Як доглядати за сливою, щоб вона плодоносила і принесла багатий урожай

22:36

На землі Криму панує зло під триколором РФ, але Україна звільнить півострів - ЗеленськийВідео

22:27

"Вони видавлюють нас": окупанти, ймовірно, захопили західний берег Бахмута - ЖдановВідео

21:49

"Пропагандистська дурість": Подоляк розніс Росію за фейки про біолабораторіїВідео

21:48

Чому 3 заборони ніколи не порушували у Вербну неділю: прикмети 9 квітня і що не можна робитиВідео

Реклама
21:43

Головоломка, з якою впораються лише найуважніші: потрібно знайти 16 тигрів за 21 секунду

21:35

Марк Фейгін. Незручна для Путіна правда вирвалася назовніВідеоблоги

21:17

Що можна зробити зі старим салом: 4 причини дістати шматок, який завалявся в холодильникуВідео

21:13

"Не готова відмовитися": Лобода здивувала новою заявою про РФВідео

21:00

"Загинула моя Катюша": росіяни безжально вбили 25-річну красуню-військовуВідео

20:30

У бою загинув український художник, скульптор і музикант: окупанти відібрали батька у трьох дітей

20:18

Час окупації Росії в Криму добігає кінця, і росіяни це вже зрозуміли - КулебаВідео

19:30

"Зазнали гонінь": Лобода публічно розповіла про Пугачову і Галкіна після скандалу в РосіїВідео

19:25

"Хочу жити": окупанти почали масово здаватися в полон перед наступом ЗСУ

19:20

Миролюбний меседж Лули в стилі Папи РимськогоПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти