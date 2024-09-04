'Це головна проблема': Туск розповів, чому Польща не збиває ракети РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що польське ППО не збиває російські ракети через загрозу влучання в цивільну ціль в небі над країною.

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Туск назвав головну причину, чому Польща не збиває ракети РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вкотре прокоментував можливість польських систем ППО збивати російські ракети на власній території і зазначив, що для цього потрібне детальне вивчення об'єкта, що перетнув повітряний простір країни, повідомляє RMF FM.

"Що стосується проблеми об'єктів, які порушують польський повітряний простір - цей останній випадок (під час масованого удару по Україні 26 серпня - ред.) постійно розслідується. Я отримав однозначну інформацію, що наміром командира було збити цей об'єкт", - сказав Туск.

Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що "головна проблема полягає в швидкій і точній ідентифікації об'єкта".

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"Польща не перебуває у стані війни, а тому треба виходити з того, що об'єкт, який порушує наш повітряний простір, може бути загрозливим або ворожим об'єктом, але це може бути і цивільний об'єкт, а тому необхідно якомога точніше визначити, з яким саме об'єктом ми маємо справу, і тоді є готовність збивати або знешкоджувати такі об'єкти, сказав прем'єр-міністр. Як він зазначив, "це також було наміром наших військових у випадку цього конкретного інциденту", - зазначив він.

Туск зазначив, що часто такі об'єкти можуть бути на радарі лише короткий час, і не завжди зрозуміло, чи є вони військовими або цивільними.

"Також, повірте мені, це не реальні інтерпретації, що в наших збройних силах хтось має побоювання щодо застосування, коли це необхідно, зброї, щоб збити об'єкт, який порушує польський повітряний простір", - сказав Туск.

Він зазначив, що іноді це можуть бути навіть зграї птахів або випадкові порушення через турбулентність. У цьому випадку польські вертольоти також діяли поблизу, і відповідальність за рішення про збиття об'єкта лежить на військових, якщо немає повної впевненості в його природі.

"Також, повірте мені, це не реальні інтерпретації, що в наших збройних силах хтось має побоювання щодо застосування, коли це необхідно, зброї, щоб збити об'єкт, який порушує польський повітряний простір", - сказав Туск.

Прем'єр запевнив, що не має застережень щодо дій військового командування та наголосив, що військові повинні приймати оптимальні рішення, щоб уникнути можливих трагічних наслідків.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Збиття ракет над Україною - що відомо про позицію НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та сусідні з Україною країни повинні збивати російські ракети ще до їхнього входу в свій повітряний простір, щоб забезпечити безпеку своїх громадян.

Однак, згодом речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що ці слова є особистою думкою Сікорського.

Водночас за даними Defense Romania, у мирний час польське законодавство вимагає, щоб винищувачі мали візуальний контакт із ворожою ціллю перед її знищенням, тобто пілоти повинні фізично бачити об'єкт, а одного лише радарного сигналу недостатньо. Це правило поширюється як на ракети, так і на безпілотні літальні апарати, зазначають експерти та високопоставлені чиновники з МЗС Польщі та Управління національної безпеки при президентстві.

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