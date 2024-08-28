НАТО не хоче, щоб Варшава закрила небо України - міністр нацоборони Польщі

НАТО виступає з критикою щодо збиття Варшавою повітряних цілей РФ.

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У Дуди відповіли на прохання України збивати ворожі цілі РФ / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія

НАТО дало скептичну оцінку рішенню Варшави збивати у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем ППО. Цю інформацію підтвердив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у коментарі РАР.

Як відомо, таким чином він відповів на слова президента Володимира Зеленського щодо переговорів з Варшавою про можливість збиття ракет принаймні над західною частиною України.

Своєю чергою глава Міноборони Польщі акцентував, що в країнах НАТО з цього питання панує "великий скепсис".

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Косіняк-Камиш зазначив, що "жодна країна одноосібно не ухвалюватиме такі рішення".

"Я не бачу в НАТО прихильників, щоб це рішення ухвалювалося", – зауважив він.

Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

Окрім цього, Косіняк-Камиш додав, що не здивований, чому Зеленський наголошує на важливості такого рішення, адже такою є його роль.

Однак найважливіша ціль і роль Міноборони Польщі – "ухвалювати рішення в інтересах польської держави".

Хто такий Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска, пише Вікіпедія.

Як заявив раніше очільник України, Польща вагається приймати таке рішення без підтримки з боку країн-союзників по НАТО і не хоче "залишитись наодинці" із цим питанням.

"Ми дуже багато про це говорили. І треба, я так розумію, підтримка кількох країн. І Польща, я так розумію, вагається, щоби бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн в НАТО. Я думаю, що це би призвело і до позитивного рішення з боку Румунії", - сказав президент

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