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Польща передасть Україні свої МіГ-29, але є умова - Міноборони Польщі

Руслана Заклінська
27 серпня 2024, 23:32
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що Польща може розглянути можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29.
Польща передасть Україні свої МіГ-29, але є умова - Міноборони Польщі
У Польщі відповіли Зеленському на прохання передати МіГи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, як про це просив президент Володимир Зеленський. Однак літаки передадуть лише після отримання сучаснішої заміни, як-от замовлених у США F-35. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише портал Wirtualna Polska.

Польський міністр наголосив, що розуміє потреби України, однак його країна повинна дбати й про власну безпеку. Косіняк-Камиш підкреслив, Польща вже зробила значний внесок у підтримку України, але безпека держави залишається пріоритетом.

"Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - сказав він.

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Косіняк-Камиш зазначив, що рішення про передачу МіГ-29 можуть ухвалити лише після зміцнення польських Військово-повітряних сил новими літаками. Польща готова віддати Україні радянські винищувачі, коли отримає американські F-35, які вже країна вже замовила в США.

"Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГ-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", - додав він.

Винищувач МіГ-29

МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія.

МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Літаки для України - новини за темою

Нагадаємо, у вівторок, 26 серпня, презижент Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу радянських винищувачів, зокрема МіГ.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив передачу першої партії F-16. Терміни поставок літаків постійно зсувалися, зокрема через особливості навчання українських пілотів і облаштування необхідної інфраструктури.

Винищувачі вже успішно відпрацювали під час масштабної атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Також Україна отримає від Франції бойові літаки Mirage 2000-5 в рамках нового пакету допомоги. Окрім цього, Франція планує підготувати для України бригаду з 4500 військових.

Як повідомляв Главред, 29 травня Швеція оголосила про передачу Україні літака радіолокаційного відстежування Saab 340 AEW&C (ASC 890) як частину рекордного пакету допомоги. Літак оснащений радаром Erieye, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 450 км. Це значно покращить здатність України відстежувати і контролювати повітряний простір, а також підтримуватиме ефективність винищувачів F-16.

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