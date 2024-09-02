Збивати ракети над Україною - зобов'язання Польщі: у МЗС зробили рішучу заяву

Кожна країна НАТО несе відповідальність за захист свого повітряного простору, і в разі наближення ракет РФ їхнє збиття є законною самообороною, заявив Сікорський.

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Для Варшави краще збивати ракети на більшій висоті над Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 117 окрема механізована бригада

Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети до того, як вони увійдуть в їхній повітряний простір. Перехоплення ракет РФ над територією України необхідне, щоб убезпесити польських громадян. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Членство у НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору – це наше конституційне зобов’язання. Коли ворожі ракети націлені на вхід у наш повітряний простір, збити їх буде законною самообороною", - заявив він.

Сікорський пояснив, що Польща повинна забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання щодо можливого втягнення НАТО у війну між Росією і Україною через перехоплення ракет над територією України. Міністр також пригадав інцидент з ймовірним російським дроном, який порушив повітряний простір Польщі під час масованого обстрілу України 26 серпня.

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"Що ближче ракета до цілі, коли її перехоплюють, то більший ризик для жителів та інфраструктури Польщі. Отже, для Варшави краще збивати ракети на більшій висоті над Україною", - додав Сікорський.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Порушення повітряного простору Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 2 вересня, у Польщі піднімали у повітря винищувачі F-16 через ракетну атаку Росії по території України. Російські окупанти вдарили по Київській, Сумській та Харківській областях, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети. Також армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Повітряні сили ЗСУ виявили 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів і 23 ударних БпЛА. Українські воїни знищили 42 ворожі ракети.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не збиватиме ракети над Україною без одностайної підтримки НАТО, і що це рішення не може бути прийнято лише на національному рівні.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польським військовим складно визначити, чи є об'єкт у повітряному просторі цивільним чи військовим. Через це союзники радять проявляти стриманість при можливому збитті російських ракет або дронів.

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