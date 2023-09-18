Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції

У Мінекономіки назвали "неприйнятними" односторонні дії країн-членів ЄС щодо українського зерна.

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Країни ЄС заборонили імпорт українського зерна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції, повідомляє прес-служба Мінекономіки у Facebook.

"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів", - цитує прес-служба першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко.

Свириденко висловила сподівання, що держави знімуть свої обмеження з України і тоді не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах.

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"Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів", - наголосила міністр.

У міністерстві наголошують, що у цьому Україна вбачає порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань.

Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС.

План України з обмеження експорту с/г продукції та реакція країн ЄС

Раніше польське агентство (PAP) з посиланням на джерело у ЄС писало, країни-сусіди України, що входять до ЄС, виступили проти українських пропозицій щодо організації імпорту зерна з України.

Йшлося про те, щоби Мінекономіки України самостійно ухвалювало рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й 5 східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Натомість Україна готова проводити консультації з ЄС та Єврокомісією щодо дозволів на експорт, але "остаточне рішення залишалося б за Києвом".

Зокрема, представник Польщі в ЄС Анджей Садось розкритикував українську пропозицію, яка, на думку Варшави, не вирішує питання контролю та обмеження притоку українського зерна.

Чому країни ЄС, зокрема Польща, блокують українське зерно

Єврокомісія з 2 травня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Однак зерно дозволено перевозити через їхню територію транзитом.

Водночас учасники зернового ринків країн-сусідів України почали масово скаржитися, що частина зерна все-таки "осідає" у них, знижуючи ціни на зерно на шкоду місцевим фермерам.

Вже 15 вересня, попри шантаж з боку окремих польських політиків, Єврокомісія обмеження не продовжила, бо "викривлення ринку у п'яти державах-членах, було усунене".

Того ж дня Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус натякнув, що рішення Єврокомісії щодо української продукції може змусити Варшаву блокувати вступ України до ЄС.

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