Шалений ріст цін: відомо, які продукти найбільше подорожчали за тиждень

Аналітики кажуть, що багато продуктів продаються дорожче, ніж тижнем раніше.

Як змінились ціни на овочі та фрукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні подорожчали деякі овочі та фрукти

Серед овочів найбільше подорожчали огірки

Ціни на гранат зросли на 50 гривень

За останній тиждень в Україні підвищили ціни на ряд популярних овочів та фруктів. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Так, відомо, що ріпчаста цибуля подорожчала з 6-9 грн/кг до 7-10 грн/кг, але ціни на неї все ще залишаються на низькому рівні, тому частина виробників навіть відмовляється від збирання врожаю.

Також в черговий раз підвищилися ціни на огірки. Зараз їх продають по 100-140 грн/кг, хоча ще тиждень тому їх вартість складала 80-120 грн/кг.

Крім того, почав дорожчати редис (25-30 грн/кг). У сегменті зелені продавці підвищили вартість зеленої цибулі (95-105 грн/кг) та кропу (145-155 грн/кг).

Які фрукти подорожчали

Аналітики додають, що у фруктовому сегменті подорожчали апельсин і мандарин. Їх вже продають по 65-80 грн/кг та 60-120 грн/кг відповідно.

Гранат також продавався дорожче, ніж тижнем раніше. Замість 50-100 грн/кг тепер прийдеться платити 100-120 грн/кг.

Ціни на овочі взимку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що зараз ціна на всю овочеву групу стабільна, але в зимовий період ціни можуть зрости на 10-25%.

"Вже на початку листопада у нас спостерігався стрімкий стрибок цін на огірки й помідори. Осінь досить швидко стала холодною, тож виробництва потребували додаткового утеплення вже з вересня, і витрати були значними. Тому ціни на тепличні овочі вже високі, і далі вони тільки зростатимуть", - вважає він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на тепличні огірки в Україні знову зросли. Наразі на українському ринку відчувається дефіцит пропозиції якісних огірків. Саме цей факт і спричинив подальше зростання цін у даному сегменті.

Також в Україні впали ціни на моркву. Все через те, що попит на ці коренеплоди сьогодні залишається досить стриманим, оскільки до продажу все частіше пропонуються овочі середньої та низької якості.

Крім того, попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, існує ризик їхнього зростання в зимовий період. Значна частина врожаю 2025 року має низьку якість і не підлягає зберіганню.

