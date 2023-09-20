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Дуда порівняв Україну з "потопаючим, який може потягнути за собою на глибину"

Анна Ярославська
20 вересня 2023, 07:39 оновлено 20 вересня, 07:59
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Президент Польщі Анджей Дуда 19 вересня прокоментував "зернову кризу", що виникла між українською та польською сторонами.
Анджей Дуда, зерно
Анджей Дуда захищав рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент Польщі Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує в рамках Світової організації торгівлі.

Дуда порівняв Україну з потопаючим, пояснивши, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопаючого, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину". Про це польський лідер сказав на брифінгу для ЗМІ за межами штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, повідомляє PAP.

"Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна перебуває під російським нападом, без сумніву, в дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися", - вважає Дуда.

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Президент Польщі додав, що Варшава повинна "убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопаючого".

"Ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий не заподіяв нам шкоди, тому що якщо потопаючий заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно та рішуче", – заявив він.

Дуда зазначив, що, попри свої плани, не зміг зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським "з організаційних причин", але не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.

Конфлікт України з Польщею через зерно

Минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів щодо обмеження імпорту зі свого боку.

Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. Зокрема, польський уряд проти українського зерна і не відкриє свій кордон.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна.

Стало відомо, чому Польща та Україна посварилися через зерно. Заборона на експорт українського зерна продиктована насамперед бажанням правлячої партії Польщі зберегти владу, впевнені опитані Главредом експерти. Але претензії поляків мають підстави.

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импорт новини Польщі зерно Анджей Дуда новини України
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