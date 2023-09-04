Польща почала депортувати українців: кому світить повернення в Україну

Для видачі Україні чоловіків, які незаконно покинули країну, Київ повинен видати міжнародний обвинувальний акт проти кожного з них.

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У Польщі розповіли про висилку деяких українців / Колаж Главред, фото pixabay

Влада Польщі передає Україні окремих громадян, які сприяли незаконному вивезенню українських чоловіків за кордон, що підлягають мобілізації.

Рішення про екстрадицію порушників приймає суд. Про це йдеться в публікації видання Rzeczpospolita.

Відповідно до угоди з Україною, Польща вже висилає громадян країни, які беруть участь у переправленні нелегальних іммігрантів до Європи. При цьому журналісти посилаються на дані, отримані від польської прикордонної служби

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Разом з тим автори матеріалу уточнюють, що для видачі Україні чоловіків, які покинули країну за хабар, Київ повинен видати міжнародний обвинувальний акт проти кожного з них.

"Якщо ми зупиняємо такого іноземця, наприклад, за звичайну перевірку на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції – ред.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою з України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу і повідомляємо прокуратуру. Польський суд вирішує, чи буде він екстрадований", - пояснив інспектор головної комендатури поліції Польщі Маріуш Царка.

Кількість українців призовного віку в Польщі

З 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України віком 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців, йдеться у відомостях прикордонної служби Польщі.

"Одна людина могла перетнути кордон до декількох сотень разів. Але якщо відняти виїзди від в'їздів, то в Польщі залишається близько 80 000 українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації? Невідомо", - уточнила прес-секретар польської прикордонної служби лейтенант Анна Михальська.

"Це значна цифра для України, оскільки ці люди могли б бути мобілізовані і поповнити ряди наших Збройних сил, зміцнивши таким чином нашу оборону і безпеку", – додав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський.

Раніше повідомлялося, що в Україні зменшили граничний вік призовників. На початку травня Кабінет міністрів схвалив зміни до законопроекту "Про військовий обов'язок і військову службу".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський подякував Польщі. Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за Європу. Історична підтримка Польщі, яка разом з Україною стала справжнім європейським щитом, неоціненна. Ніяких розбіжностей між Варшавою і Києвом бути не повинно. Потрібно остудити емоції і не дати політичним моментам зіпсувати відносини. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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