Підрив Каховської ГЕС: РФ приголомшила своїм цинічним кроком в ООН

Постпред РФ в ООН Василь Небензя цинічно спростував причетність Росії до руйнування ГЕС.

https://glavred.net/world/podryv-kahovskoy-ges-rf-oshelomila-svoim-cinichnym-shagom-v-oon-10476037.html Посилання скопійоване

РФ приголомшила своїм цинічним кроком в ООН / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Країна-агресорка Росія пішла на цинічний крок після того, як підірвала Каховську гідроелектростанцію. Російські терористи звинуватили у цьому теракті Україну та заявили, що скликатимуть Радбез ООН. Таку цинічну заяву зробив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя.

Як повідомляє пропагандистське агенство РІА Новости, у Небензі запитали, чи планує російська делегація скликати Радбез ООН, на що той цинічно відповів: "Ми скличемо. Терміново. Не знаю точного часу".

Також постпред РФ при ООН прокоментував звинувачення держави-окупанта Росії у скоєнні підриву гідроелектростанції.

"Чи можуть вони бути в психічному здоров'ї? Хіба ми можемо провести диверсію на ГЕС, коли затоплення відбувається на території, яку контролює Росія?" - видав Небензя.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш через понад півдоби від здійснення росіянами теракту на Каховській ГЕС відреагував на цей військовий злочин. Проте у своїй заяві він описав наслідки теракту досить загально і ні разу не згадав про те, що це саме російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Дивіться відео про те, як РФ підривом Каховської дамби відкрила новий етап знищення українців:

Вас може зацікавити: