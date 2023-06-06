"Так не діставайся же ти нікому!": команду підірвати Каховську ГЕС дав Путін - Жданов

Якби РФ була впевнена, що російські війська відстоять лівий берег Херсонщини, то їй би було непотрібно підривати Каховську ГЕС, підкреслив Жданов.

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Команду підірвати Каховську ГЕС дав Путін / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот із відео

Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Це було зроблено через безвихідь. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Це вже дії від безвиході. Це як у російській класиці, в "Безприданниці" – "Так не діставайся же ти нікому!", - зазначив Жданов.

За його словами, якби Росія була впевнена, що вистоїть, що її оборона витримає, і російські війська відстоять лівий берег Херсонщини, їй би було непотрібно підривати Каховську ГЕС. Проте до нового "жесту доброї волі" росіяни не готуються.

"Просто так вони не підуть. Вони будуть битися. Але, мабуть, вони тверезо оцінюють свої шанси. Якщо підрив Каховської ГЕС не був результатом людського фактора, коли якийсь дебіл невдало посмикав за дроти, то, в принципі, на таку техногенну катастрофу міг дати команду тільки Путін. Мабуть, Герасимов із Шойгу запропонували йому варіант створення непрохідної зони, щоб захиститися від наступу ЗСУ, і він погодився. Адже Путін, судячи з останніх заяв Пєскова, готовий і відкритий до переговорів, тобто у нього вже немає впевненості в тому, що російська армія вистоїть у наступі ЗСУ", - розповів полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

Загалом є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких перебуває під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео про те, як РФ підривом Каховської дамби відкрила новий етап знищення українців:

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