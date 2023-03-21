Китай передав РФ дронів на 12 млн доларів від початку повномасштабної війни – The New York Times

Пекін постачає Москві безпілотники, які країна-агресорка використовує проти українських військових.

Китай постачає Росії безпілотники для війни проти України/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Китай передав країні-агресорці РФ безпілотники та запчастини до них на понад 12 мільйонів доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це вказує на продовження прихованої співпраці між Москвою та Пекіном, повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що Китай продовжує постачати Росії дрони, які потім використовуються російськими окупантами проти українських військ на фронті. Нові безпілотники довго не витримують на полі бою, тому для РФ стала критичною потреба поповнювати свої запаси, і у цьому їй допомагає КНР.

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Зазначається, що загалом майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок китайських безпілотників після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Пекін стає все більш важливою опорою для країни-агресорки Росії у військовому, дипломатичному та економічному плані. Зокрема, КНР залишається одним із найбільших покупців російської нафти, чим фактично допомагає фінансувати вторгнення РФ в Україну, пише видання.

Під час зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним офіційні особи США попередили, що Китай все ще розглядає можливість продажу Росії летальної зброї для використання в Україні. Крім цього, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч глав РФ та Китаю – це фактично "дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала здійснювати військові злочини".

Співпраця країни-агресорки РФ і Китаю

Раніше повідомлялося, що у ніч на 11 березня бійці ЗСУ успішно збили в Донецькій області модернізований безпілотник моделі Mugin-5, зроблений в Китаї. Такі дрони виготовляє китайська компанія, виробництво розташоване в місті Сямень. Пізніше в компанії Mugin Limited підтвердили CNN – це був дрон їх виробництва, назвавши інцидент "дуже сумним".

У понеділок, 20 березня, глава КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідер Китаю прибув до РФ, незважаючи на міжнародний орден на арешт Путіна, який був виданий кілька днів тому Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Як повідомили китайські ЗМІ, під час переговорів сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку РФ розв'язала проти України. Лідер Китаю Сі Цзіньпін підкреслив, що "голоси за мир і розум в українському питанні наростають", більшість країн виступає за деескалацію напруженості.

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