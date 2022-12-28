Під загрозою поразки РФ може застосувати тактичну ядерну зброю: в Італії попередили Україну

Небезпека застосування ядерної зброї Росією існує, хоча і дуже малоймовірна, вважає міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Володимир Путін, ракетний удар, ракета / сайт Кремля, УНІАН

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що в разі якщо Росії загрожуватиме поразка у війні вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї.

За його словами, це буде точкою неповернення для РФ, передає видання Il Fatto Quotidiano.

"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Одним словом, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна", - сказав міністр..

Крозетто запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну, в тому числі наданням військової допомоги.

"Ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати", - зазначив Крозетто.

Міністр оборони Італії підкреслив, що"поставки повинні бути сумісні з наявністю можливості поповнити запаси цієї зброї і передати його Києву в хорошому робочому стані".

"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості", - сказав Крозетто.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

На тлі ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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