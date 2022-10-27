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США прискорять розміщення в Європі модернізованої ядерної зброї - Politico

27 жовтня 2022, 11:44

Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

Ллойд Остін, Путін, ядерна бомба
США вирішили прискорити розміщення в Європі тактичних термоядерних бомб / Фото Reuters, сайт Кремля, Вікіпедія

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

"Цей крок, який передбачає заміну старої зброї новою версією на різних складах в Європі для потенційного використання бомбардувальниками і винищувачами США і союзників, відбувається на тлі посилення напруженості у зв'язку з погрозами Росії застосувати ядерну зброю в Україні та стурбованості тим, що Заходу необхідно зробити більше, щоб утримати Москву від перетину цієї лінії", - йдеться в повідомленні.

Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що хоча вони не збираються обговорювати деталі ядерного арсеналу, "модернізація американської ядерної зброї B61 ведеться вже багато років".

"Ми плануємо безпечно і відповідально замінити стару зброю на модернізовану версії B61−12, це є частиною давно запланованої модернізації та ніяк не пов'язано з поточними подіями в Україні й ніяк не було прискорено", — сказав він.

Бомба B61
Бомба B61 / Фото Вікіпедія

Довідка. B61 - термоядерна бомба, що є основною ядерною зброєю стратегічних ядерних сил США. Являє собою модифікацію ядерного боєприпасу розробки 1960-х років.

У 2015 році в США пройшли випробування без боєзаряду новітньої 12-ї керованої модифікації авіабомби. У листопаді 2021 року планувалося створити прототип модифікованої бомби.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоб задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Натомість країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні.

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