У США заявили, що ймовірність ядерного удару по Україні зросла до 25%

Ймовірність застосування ядерної зброї Росією зросла до 25% / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Загнаний у кут кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує погрожувати застосуванням ядерної зброї, аби спробувати отримати військову перевагу в Україні. Наразі ймовірність ядерного удару по Україні складає 20-25%. Про це повідомив колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта у матеріалі для Politico.

"На початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%", - каже Панетта посилаючись на аналітиків з органів розвідки.

Як зазначив ексглава Міноборони, аргументи про те, що використання ядерної зброї можна спрямувати таким чином, що це не призведе до ядерної війни, є немислимими. За його словами, будь-яка атака матиме жорстку відповідь.

"Будь-яка рішуча відповідь загрожує ескалацією. Саме тому використання ядерної зброї є немислимим. Путіну не можна дозволити продовжувати погрози без розуміння повних наслідків для нього та його режиму. Він каже, що не блефує. Ми також не можемо дозволити собі блефувати", - заявив Панетта.

Він наголосив, що якщо Кремль прийме необачне рішення застосувати ядерну зброю проти України, США відповість прямою військовою силою проти російських військ, забезпечивши тим самим поразку Путіна.

"Ми повинні бути готові використовувати військові засоби США, включаючи бойову авіацію та удари крилатими ракетами, щоб Путін не міг погрожувати Україні ядерною зброєю", - резюмував колишній глава Пентагону.

Ядерний шантаж з боку РФ

Глава Кремля Володимир Путін останнім часом двічі погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Таку риторику Путін використав 21 вересня, коли оголошував мобілізацію в Росії, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію українських територій.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення глави Кремля Володимира Путіна "цуцики", які після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї. Це є абсолютно неприйнятним. Зеленський наголосив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

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