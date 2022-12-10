Ядерний шантаж Путіна: російський соціолог назвав головну мету Кремля

Володимир Путін проводить ситуативний ядерний шантаж, підкреслив Ігор Ейдман.

Ігор Ейдман пояснив ядерний шантаж Володимира Путіна / Фото УНІАН

Небажання США постачати Україні ракети дальнього радіусу дії пов'язане з острахом ядерної війни, якою шантажує Володимир Путін.

"Та й німців це теж здорово обмежує в можливостях", - заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

Він пояснив, що президент РФ проводить ситуативний ядерний шантаж.

"Що це йому дає? Безумовно, це стримує Захід від нарощування військової допомоги Україні та вступу у війну. З іншого боку, це не може йому дати якогось переломного ефекту, повного успіху в цій війні. Так він світ не залякає, щоб той відмовився від підтримки України – цього немає і не буде. Тому у фоновому режимі ядерний шантаж все ж існує", - пояснив експерт.

На його думку, Путін прагне обмежити допомогу Україні такими озброєннями, які можуть призвести, до ескалації конфлікту.

"Наступальних озброєнь з великою дальністю, які можуть вдарити по російських містах. Можливо, ті ж танки, які Захід ніяк не може поставити і переговори по яких все ще ведуться. Я думаю, що в цьому напрямку", - додав Ейдман.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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