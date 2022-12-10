Ядерний шантаж Путіна: російський соціолог назвав головну мету Кремля

Небажання США постачати Україні ракети дальнього радіусу дії пов'язане з острахом ядерної війни, якою шантажує Володимир Путін.
"Та й німців це теж здорово обмежує в можливостях", - заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.
Він пояснив, що президент РФ проводить ситуативний ядерний шантаж.
"Що це йому дає? Безумовно, це стримує Захід від нарощування військової допомоги Україні та вступу у війну. З іншого боку, це не може йому дати якогось переломного ефекту, повного успіху в цій війні. Так він світ не залякає, щоб той відмовився від підтримки України – цього немає і не буде. Тому у фоновому режимі ядерний шантаж все ж існує", - пояснив експерт.
На його думку, Путін прагне обмежити допомогу Україні такими озброєннями, які можуть призвести, до ескалації конфлікту.
"Наступальних озброєнь з великою дальністю, які можуть вдарити по російських містах. Можливо, ті ж танки, які Захід ніяк не може поставити і переговори по яких все ще ведуться. Я думаю, що в цьому напрямку", - додав Ейдман.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
Читайте більше:
- Яворівський полігон, вихід на Крим і Полісся: Золотарьов назвав цілі РФ для удару ядерною зброєю
- Загроза ядерного удару: навіщо приймати йодид калію і в яких дозах
- Як вплине на хід війни можливе застосування Росією ядерної зброї: відповідь експерта