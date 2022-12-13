Українці за ядерний статус, вступ до НАТО та проти діалогу з Росією - опитування

Українці підтримують відновлення ядерного статусу України і вважають, що оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО. Не набагато менше респондентів вважають ядерне роззброєння агресора Росії у якості ще одної гарантії для Києва. Мир з Москвою підтримують тільки 8% респондентів. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи Рейтинг.
Згідно з даними дослідження, в Україні за 3 роки зросла кількість прихильників відновлення державою ядерного статусу. Зокрема, ще у 2019 році ідею підтримували 47% українців, а тепер – 53%.
Головною гарантією безпеки України в майбутньому, яка повинна захистити від нового нападу Росії, респонденти назвали вступ держави до НАТО (61% опитаних). Ядерне роззброєння країни-агресора вважають оптимальною гарантією для української держави 50% респондентів.
При цьому вступ до Євросоюзу і гарантії Заходу з надання Києву зброї як методи стримування підтримують по 34% учасників опитування.
Також 17% опитаних висловилися за ядерне озброєння України в якості механізму стримування.
Мирні угоди з окупантом Росією підтримують лише 8%.
Соціологічне опитування проводилося в період з 20 по 21 листопада серед жителів України віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих регіонів і там, де немає українського мобільного зв'язку. Метод - інтерв'ю з використанням комп'ютера. Опитано 1000 респондентів.
Похибка - не більше 3,1%.
Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 86% респондентів заявили, що Україна повинна підтримувати збройну боротьбу з агресором РФ, навіть попри ракетні обстріли ворога. Перемовини з поступками Москві підтримали лише 10% опитаних.
Аналітичний центр Міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal провів опитування, яке показало – 25% українців після завершення війни прагнуть повернутися додому для того, щоб возз'єднатися зі своєю сім'єю. Йдеться про українських громадян, які живуть і працюють у Польщі.
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