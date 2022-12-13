Українці за ядерний статус, вступ до НАТО та проти діалогу з Росією - опитування

Близько 17% українців вважають, що Україні потрібно надати ядерну зброю, щоб вона працювала в якості механізму стримування агресора від нападу.

Україні потрібно вступати до НАТО, а Росію слід було б ядерно роззброїти - опитування / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Українці підтримують відновлення ядерного статусу України і вважають, що оптимальною гарантією безпеки для країни стане вступ до НАТО. Не набагато менше респондентів вважають ядерне роззброєння агресора Росії у якості ще одної гарантії для Києва. Мир з Москвою підтримують тільки 8% респондентів. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з даними дослідження, в Україні за 3 роки зросла кількість прихильників відновлення державою ядерного статусу. Зокрема, ще у 2019 році ідею підтримували 47% українців, а тепер – 53%.

Головною гарантією безпеки України в майбутньому, яка повинна захистити від нового нападу Росії, респонденти назвали вступ держави до НАТО (61% опитаних). Ядерне роззброєння країни-агресора вважають оптимальною гарантією для української держави 50% респондентів.

При цьому вступ до Євросоюзу і гарантії Заходу з надання Києву зброї як методи стримування підтримують по 34% учасників опитування.

Також 17% опитаних висловилися за ядерне озброєння України в якості механізму стримування.

Мирні угоди з окупантом Росією підтримують лише 8%.

Соціологічне опитування проводилося в період з 20 по 21 листопада серед жителів України віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих регіонів і там, де немає українського мобільного зв'язку. Метод - інтерв'ю з використанням комп'ютера. Опитано 1000 респондентів.

Похибка - не більше 3,1%.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 86% респондентів заявили, що Україна повинна підтримувати збройну боротьбу з агресором РФ, навіть попри ракетні обстріли ворога. Перемовини з поступками Москві підтримали лише 10% опитаних.

Аналітичний центр Міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal провів опитування, яке показало – 25% українців після завершення війни прагнуть повернутися додому для того, щоб возз'єднатися зі своєю сім'єю. Йдеться про українських громадян, які живуть і працюють у Польщі.

Дивіться відео ТСН - в НАТО погодили нові постачання ППО Україні

Інші новини: