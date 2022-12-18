glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Провокувати ведмедя": Зеленський оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї

18 грудня 2022, 12:16
Імовірність використання будь-якої зброї Росією залежить від міцності єднання України з союзниками.
Зеленський
Володимир Зеленський цінував ймовірність ядерного удару РФ/ скріншот, ТСН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував твердження західних політиків, які кажуть, що звільняти Крим - це провокувати "російського ведмедя".

"Я просто хочу сказати, що якщо Путін вирішив застосовувати в якийсь момент ядерну зброю - це не залежить від того, чи хоче Зеленський забрати назад наш Крим, чи хоче суспільство поїхати до себе на море. Тут питання не в морі. Це питання не в тому. Це не пов'язано з нашими кроками. Путін, якщо він хоче застосувати ядерну зброю, він її застосує", - заявив він в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

При цьому глава держави нагадав, що раніше російський президент обіцяв усім, у тому числі президенту Франції Еммануелю Макрону, що повномасштабного вторгнення в Україну не буде, але відбулося по-іншому.

Він пояснив, що не можна вірити людям, які говорять одне, а діють так, як особисто вирішили вони.

"Він (Путін) діє, як вигідно йому, не його людям, не Російській Федерації, нікому. А як вигідно йому", - сказав президент.

Зеленський переконаний, що можливість використання будь-якої зброї Росією залежить від міцності єднання України з усією Європою, Сполученими Штатами і всім світом.

"І коли він буде бачити цю міцність - він нічого не буде використовувати. Незважаючи на те, куди піде Україна, в тому напрямку або в іншому. А якщо світ послабить позиції підтримки України - він використовує будь-яку зброю. Повірте мені", - додав глава держави.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував твердження західних ЗМІ про те, що РФ може завдати ядерного удару по Україні в разі початку звільнення захопленого Криму.

Він вважає, що, якщо Володимир Путін все ж прийме рішення застосувати ядерну зброю, удар, швидше за все, буде завдано по якійсь військовій базі або технічному підприємству.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — звернув увагу він.

Читайте більше:

ядерна зброя Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Військовий експерт спрогнозував, що буде з ООН після україно-російської війни

12:49

Багато осколків, є загиблі та руйнування: у Бєлгороді прогриміли потужні вибухиФотоВідео

12:40

Даша Кацуріна записала емоційну реакцію на романтичний кліп Дорофєєвої та її колишнього чоловіка

12:20

Путін не здасться, скільки б бійців не померли: NYT озвучило деталі зустрічі Наришкіна і директора ЦРУВідео

12:16

"Провокувати ведмедя": Зеленський оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброїВідео

Реклама
11:45

Американський військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ почнуть новий контрнаступВідео

11:44

"Гей - це що, щось погане?": Євген Клопотенко прокоментував чутки про свою гомосексуальністьВідео

11:40

Зеленський розповів про переговори з Байденом щодо передачі Україні ЗРК PatriotВідео

10:55

"Накрили" штаб: ЗСУ намагалися знищити Герасимова в Ізюмі - АрестовичВідео

10:36

"Україна досі не розгромлена": Гіркін почав скиглити і заявив про стратегічну поразку РФВідео

10:35

Шойгу покатали на вертольоті: у РФ розповіли про поїздку на інспекцію до окупантівВідео

09:52

"Це - фашисти": у Туреччині оскаженіла путіністка накинулася на українкуВідео

09:48

"Армія РФ почне розвалюватися": є три фактори, які можуть зруйнувати російське військо – ексглава ЦРУВідео

09:29

Коли закінчиться війна в Україні: генерал ЗСУ вказав можливі терміниВідео

08:57

"У Києві до обіду": опубліковано детальний план початку вторгнення РФ в УкраїнуВідео

08:29

Провали РФ під Бахмутом: між бойовиками "ДНР" і найманцями Вагнера зростає розкол - ISWВідео

08:19

Кремль через старого діда зондує ґрунт для переговорівПогляд

08:15

Диктатор РФ Путін назвав Зеленського "пособником нацизму" і відмовився від зустрічі – NYTВідео

08:00

Схожий, та не дуже: чому кремлівського недомірка не слід рівняти з Гітлером та Сталіним

07:36

"Війна ще пів року не закінчиться": Арестович попередив, що бойові дії затягнутьсяВідео

Реклама
07:05

День Святого Миколая – теплі привітання та оригінальні картинки на 19 грудняФото

06:26

Поїздка Путіна на Кримський міст: експерт пояснив мету КремляВідео

06:15

Друга спроба росіян захопити Київ: чим все закінчитьсяПогляд

04:05

Україні знадобиться від години до 3 тижнів для підготовки до наступу окупантів - КасьяновВідео

03:20

Шалено смачно: як швидко засолити оселедець на Новий рік, бюджетна закуска за 60 гривень-рецептВідео

03:00

Ріанна вперше показала свого сина

02:15

Навіщо потрібно класти кубики льоду на килим: ефективний лайфхак, відомий небагатьом

01:33

"Не очікувала, що він такий великий": Волочкова в обнімку з Шаляпіним показала, як чекає ДжигрурдуВідео

00:51

Прикмети на 18 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути успішнимВідео

17 грудня, субота
23:55

В Україні серйозно підняли ціни на хлібВідео

23:20

Прикмети на 19 грудня: які 5 речей не можна робити нікому на Святого Миколая, щоб не бути без грошейВідео

23:15

Великі проблеми з постачанням води: Зеленський розповів про наслідки ракетного удару 16 грудняВідео

22:49

Жданов назвав напрямки, на яких росіяни можуть ломанутисяВідео

22:28

США намагалися завадити Україні в ліквідації начальника Генштабу РФ - NYTВідео

22:07

"Справи зовсім погані": у мережі з'явилися новини про Заворотнюк

22:01

Вєрка Сердючка в прямому ефірі Євробачення вигукнула нову кричалку про ПутінаВідео

21:42

"Уміння росіян вмирати в такій кількості - в цьому наша сила": Пєвцов зробив приємну заявуВідео

21:30

Руйнування і наслідки нестерпні: з'явилися подробиці ракетної атаки по Кривому РозіВідео

21:24

Шокований Путін зізнався, що його обдурили, розповідаючи про слабкість українців - NYTВідео

21:08

Унікальний голос: стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2023 у ЛіверпуліВідео

Реклама
20:48

Ворог намагається увійти глибоко в тил: ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок на фронтіВідео

20:29

Осадча жорстко пройшлася по зрадницям Лорак і Байрак

20:22

Будуть ворожі атаки: РФ отримала нову партію іранських дронів - розвідкаВідео

20:16

Шольц оскандалився новою заявою через передачу танків УкраїніВідео

19:21

Оптимістичний прогноз на 2023 рікПогляд

19:12

Хочуть почати наступ на Україну: у Зеленського назвали мету візиту Путіна до БілорусіВідео

19:00

Гроші будуть текти рікою: яким знакам Зодіаку пощастить уже в січні 2023Відео

18:39

У Росії зганьбили хворого Баскова прямо на сценіВідео

17:58

Під час бомбардування України 16 грудня Путін терміново зустрівся з Шойгу і СуровікінимВідео

17:07

"Почнеться стрільбище": астролог назвав дату нового штурму на УкраїнуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти