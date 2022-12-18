"Провокувати ведмедя": Зеленський оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї

Імовірність використання будь-якої зброї Росією залежить від міцності єднання України з союзниками.

Володимир Зеленський цінував ймовірність ядерного удару РФ/ скріншот, ТСН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував твердження західних політиків, які кажуть, що звільняти Крим - це провокувати "російського ведмедя".

"Я просто хочу сказати, що якщо Путін вирішив застосовувати в якийсь момент ядерну зброю - це не залежить від того, чи хоче Зеленський забрати назад наш Крим, чи хоче суспільство поїхати до себе на море. Тут питання не в морі. Це питання не в тому. Це не пов'язано з нашими кроками. Путін, якщо він хоче застосувати ядерну зброю, він її застосує", - заявив він в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

При цьому глава держави нагадав, що раніше російський президент обіцяв усім, у тому числі президенту Франції Еммануелю Макрону, що повномасштабного вторгнення в Україну не буде, але відбулося по-іншому.

Він пояснив, що не можна вірити людям, які говорять одне, а діють так, як особисто вирішили вони.

"Він (Путін) діє, як вигідно йому, не його людям, не Російській Федерації, нікому. А як вигідно йому", - сказав президент.

Зеленський переконаний, що можливість використання будь-якої зброї Росією залежить від міцності єднання України з усією Європою, Сполученими Штатами і всім світом.

"І коли він буде бачити цю міцність - він нічого не буде використовувати. Незважаючи на те, куди піде Україна, в тому напрямку або в іншому. А якщо світ послабить позиції підтримки України - він використовує будь-яку зброю. Повірте мені", - додав глава держави.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував твердження західних ЗМІ про те, що РФ може завдати ядерного удару по Україні в разі початку звільнення захопленого Криму.

Він вважає, що, якщо Володимир Путін все ж прийме рішення застосувати ядерну зброю, удар, швидше за все, буде завдано по якійсь військовій базі або технічному підприємству.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — звернув увагу він.

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