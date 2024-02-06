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Удари дронів по російським НПЗ: в ЗМІ назвали жахливі наслідки для Росії

Юрій Берендій
6 лютого 2024, 16:59
Удари дронів по НПЗ на території Росії обвалили переробку нафти для російської "Роснефти".
Удари дронів по російським НПЗ: в ЗМІ назвали жахливі наслідки для Росії
ЗМІ розкрили жахливі наслідки для Росії від ударів дронів по НПЗ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Через атаки дронів по нафтових терміналах та по нафтопереробним заводах країни-агресора Росії, за даними Росстату випуск бензину в РФ у січні зменшився. Про це повідомляє видання The Insider.

"В останній тиждень січня, після того як було зупинено Туапсинський НПЗ, випуск бензину в Росії знизився на 2,8% порівняно з попереднім тижнем", - йдеться в матеріалі.

У січні російські нафтопереробні заводи в цілому знизили обсяг переробки нафти на 4% у порівнянні з січнем минулого року, повідомляє "Коммерсантъ" із посиланням на закриту галузеву статистику.

відео дня

"Для "Роснефти" зниження обсягу переробки нафти через зупинку Туапсинського НПЗ склало 10%. Існує ймовірність, що завод у лютому може не працювати", - наголошують журналісти.

Обсяг переробки нафти у "Лукойла" зменшився на 8% через аварію на Нижегородському заводі. Водночас інші нафтопереробні заводи, такі як "Газпром нафти" в Омську і Москві, Киришський завод ПАТ "Сургутнафтогазу", Афіпський та Ільський НПЗ, а також майданчики "Лукойла" в Пермі та Волгограді, збільшили виробництво, що сприяло підтримці ринку, пише Bloomberg.

Удари по стратегічним об'єктам на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 лютого в російському Волгограді на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії прогриміли вибухи, що призвели до потужної пожежі. Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" був, за даними Української правди, атакований безпілотниками СБУ.

Російський нафтопереробний завод у Туапсе був вимушено зупинений. Цей один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

В ніч на 31 січня в російському Санкт-Петербурзі також лунали вибухи. Російські пропагандисти вказують на те, що невідомий безпілотник впав на території Невського НПЗ. За інформацією "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела у спецслужбах, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

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