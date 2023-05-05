Потужні вибухи та сильна пожежа: на Кубані другий день поспіль "бавовна" на НПЗ

На Ільському нафтопереробному заводі прогриміли вибухи, почалася сильна пожежа.

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На Ільському НПЗ нова "бавовна" / УНІАН, скріншот

У Краснодарському краї РФ у п'ятницю, 5 травня, був знову атакований Ільський нафтопереробний завод.

На підприємстві прогриміли вибухи, почалася сильна пожежа, повідомляє Telegram-канал Baza.

"На території НПЗ "Ільський" знову вибух. За попередніми даними, кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів в одну з установок і почалася пожежа", — йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, за даними Telegram-каналу Mash, атаку на НПЗ "Ільський", попередньо, здійснила група диверсантів

Зазначається, що їх нібито затримали. Вони намагалися втекти з місця НП по трубопроводу. Співробітники НПЗ кажуть, що диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою СВП.

А судячи з повідомлень пропагандистів РФ, на нафтопереробному підприємстві виникла ще одна пожежа.

Причиною ще одного загоряння на Ільському НПЗ на Кубані стало самозаймання попереднього вогнища пожежі після атаки дрона, заявили РІА Новості екстрені служби.

Дивіться відео з пожежею на Ільському НПЗ в РФ:

У РФ горить Ільський НПЗ / скріншот

Нагадаємо, 4 травня в Краснодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Як повідомляє місцева влада, пожежа спалахнула в результаті попадання безпілотника.

"На Кубані через атаку безпілотника загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу", - написав губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

Пізніше губернатор Краснодарського краю підтвердив загоряння резервуарів з нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі в Сіверському районі.

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