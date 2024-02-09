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СБУ била дронами відразу по двох НПЗ у РФ: ЗМІ дізналися про удар по важливій установці

Олексій Тесля
9 лютого 2024, 17:18
Ільський і Афіпський НПЗ розташовані на відстані близько 20 км один від одного.
Пожежа на Ільському НПЗ
Пожежа на Ільському НПЗ / Скриншот

У ніч на п'ятницю, 9 лютого, безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ - Ільському та Афипському.

Як пише NV з посиланням на обізнані джерела, унаслідок атаки на Ільський НПЗ почалася сильна пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік.

"Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки - $50 мільйонів", - сказало одне з джерел.

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Наслідки удару по Афипському НПЗ уточнюють.

Під удар потрапили два НПЗ у РФ: що про них відомо

Обидва об'єкти, що потрапили під удари, розташовані на відстані близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло їх захистити.

"Такі заводи - цілком законні цілі. Вони не тільки працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але важливі для економіки РФ. Тому що Росія - це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, поки Голіаф не впаде", - сказало NV поінформоване джерело.

Що кажуть у ГУР

Зі свого боку представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що вибухи на російських нафтопереробних заводах триватимуть.

"Той, хто з мечем прийшов до нас, від меча буде страждати. І це стосується всіх об'єктів військових, а також інших, задіяних у підтримці окупаційного корпусу і військово-промислового комплексу, який воює проти України", - сказав він в ефірі телемарафону.

Водночас він відмовився підтвердити або спростувати, що російські нафтопереробні заводи уразили українські дрони. Однак, за його словами, "бавовна" триватиме на морі та суші країни-терориста Росії.

"Це справедливість, і вона буде продовжуватися. Так і має бути", - додав Юсов.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ загорівся нафтопереробний завод: перед пожежею чули вибухи. Ільський НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.

У ніч на 25 січня в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявили про атаку безпілотника.

Російський нафтопереробний завод у Туапсе був вимушено зупинений. Цей один з найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

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краснодарський край НПЗ атака дронів
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