Фіналістку "Холостяка" зафільмували в поцілунку з відомим співаком - хто це був

Анастасія Половинкіна вирішила налагоджувати особисте життя.

https://glavred.net/stars/finalistku-holostyaka-zasnyali-v-pocelue-s-izvestnym-pevcom-kto-eto-byl-10728863.html Посилання скопійоване

Анастасія Половинкіна особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Половинкина

Ви дізнаєтеся:

Анастасію Половинкіну підловили за поцілунками з відомим співаком

Хто ймовірний обранець фіналістки "Холостяка"

Фіналістку романтичного реаліті "Холостяк" Анастасію Половинкіну запідозрили в новому романі після її невдачі у фіналі шоу. Незважаючи на те що дівчину помітили в Карпатах разом із Тарасом Цимбалюком, в Instagram з'явилися кадри її поцілунку з іншим чоловіком.

Половинкіна відзначила Новий рік у великій компанії друзів, серед яких була і її колишня конкурентка по "Холостяку" - Надія Авраменко. В одній зі сторіз із Буковеля вона засвітила ніжності Анастасії з одним із присутніх чоловіків. Пара злилася в поцілунку, а хлопець поклав руку на плече фіналістки "Холостяка".

відео дня

Анастасія Половинкіна Холостяк / фото: instagram.com, Надія Авраменко

Особу можливого коханого Половинкіної було швидко розкрито. Анастасія та Надія відпочивали в компанії відомого співака OSTROVSKYI. Він сам публікував фото з дівчиною з Буковеля, підписуючи їх смайликами у вигляді сердечок.

Анастасія Половинкина та OSTROVSKYI / скрін із Threads

Шанувальники з нетерпінням очікують на пост-шоу проєкту "Холостяк", де мають розкрити подробиці життя Тараса Цимбалюка та учасниць після закінчення шоу. Фанати припускають, що події в Буковелі можуть висвітлюватися саме для того, щоб заплутати глядачів і посилити їхній інтерес до останнього ефіру сезону.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі наважилася покинути Голлівуд у пошуках більш спокійного життя. Як повідомляють ЗМІ, зірка хоче назавжди виїхати зі США і влаштуватися в іншій країні.

Також у готелі Сан-Франциско Fairmont було знайдено Вікторію Джонс - дочку відомого актора Томмі Лі Джонса. У четвер Пожежна служба Сан-Франциско відреагувала на виклик про медичну допомогу. Після прибуття на місце події екстрені служби констатували смерть Вікторії.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред