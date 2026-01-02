Фіналістку "Холостяка" зафільмували в поцілунку з відомим співаком - хто це був

Ви дізнаєтеся:
- Анастасію Половинкіну підловили за поцілунками з відомим співаком
- Хто ймовірний обранець фіналістки "Холостяка"
Фіналістку романтичного реаліті "Холостяк" Анастасію Половинкіну запідозрили в новому романі після її невдачі у фіналі шоу. Незважаючи на те що дівчину помітили в Карпатах разом із Тарасом Цимбалюком, в Instagram з'явилися кадри її поцілунку з іншим чоловіком.
Половинкіна відзначила Новий рік у великій компанії друзів, серед яких була і її колишня конкурентка по "Холостяку" - Надія Авраменко. В одній зі сторіз із Буковеля вона засвітила ніжності Анастасії з одним із присутніх чоловіків. Пара злилася в поцілунку, а хлопець поклав руку на плече фіналістки "Холостяка".
Особу можливого коханого Половинкіної було швидко розкрито. Анастасія та Надія відпочивали в компанії відомого співака OSTROVSKYI. Він сам публікував фото з дівчиною з Буковеля, підписуючи їх смайликами у вигляді сердечок.
Шанувальники з нетерпінням очікують на пост-шоу проєкту "Холостяк", де мають розкрити подробиці життя Тараса Цимбалюка та учасниць після закінчення шоу. Фанати припускають, що події в Буковелі можуть висвітлюватися саме для того, щоб заплутати глядачів і посилити їхній інтерес до останнього ефіру сезону.
Раніше Главред повідомляв, що відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі наважилася покинути Голлівуд у пошуках більш спокійного життя. Як повідомляють ЗМІ, зірка хоче назавжди виїхати зі США і влаштуватися в іншій країні.
Також у готелі Сан-Франциско Fairmont було знайдено Вікторію Джонс - дочку відомого актора Томмі Лі Джонса. У четвер Пожежна служба Сан-Франциско відреагувала на виклик про медичну допомогу. Після прибуття на місце події екстрені служби констатували смерть Вікторії.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
