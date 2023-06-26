Чому Путін заїкається при згадці прізвища Залужного: екс-депутат Держдуми відповів

Путін дуже заздрить Залужному і Буданову, тому що вони можуть їздити в Німеччину, підкреслив Пономарьов.

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Чому Путін заїкається при згадці прізвища Залужного? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін, почувши прізвище головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, почав нервово заїкатися. Це пов'язано з тим, що глава кремлівського режиму дуже заздрить Залужному. Таку думку під час чату на Главреді висловив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

Як нагадав Пономарьов, Путін сказав, що Залужний нібито перебуває в одній європейській країні, натякаючи на міфічне поранення.

"У Путіна це проривається – він любить Німеччину і хоче в ній опинитися. І він заздрить Залужному і Буданову, тому що вони туди можуть їздити, а Путіну хоч пропади. Тому навіть натяк або донесення на цю тему викликають у нього пекучу заздрість. Ось це і проривається в його публічних виступах", - підкреслив екс-депутат Держдуми.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео, як Путін почав нервово заїкатись:

Нагадаємо, нещодавно президент країни-агресорки Росії Володимир Путін видав "переможну" заяву після наступу на Москву і зганьбився. Путін дуже радий, що цей збройний заколот вдалося придушити. Однак він все ж засмутився через те, що хтось посмів піти проти нього і додав, що організатори заколоту "втратили адекватність".

"Директор" РФ заявив, що "вагнерівці" зможуть продовжити воювати на боці РФ, якщо підпишуть контракт з Міноборони РФ. Також у них нібито буде можливість відправитися в Білорусь.

Раніше Путін вибухнув погрозою вже незабаром поставити на бойове чергування міжконтинентальні балістичні ракети нового покоління Сармат. Ракети здатні нести 10 і більше ядерних боєголовок, а їхня дальність становить 18 тисяч кілометрів, що дозволяє агресору загрожувати і Україні, і Заходу.

Дивіться інтерв'ю з Іллею Пономарьовим спеціально для Главреда:

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