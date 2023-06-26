Путін видав "переможну" заяву після наступу на Москву і зганьбився

Російський диктатор заявив, що організатори бунту "втратили адекватність" і все було на руку Заходу.

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Путін вперше висловився про наступ на Москву / фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" відправився зі своїми найманцями в наступ на Москву, але раптово розвернув свої війська. Лише через більш ніж добу російський диктатор Володимир Путін вирішив виступити зі своєю "переможною" промовою. Повне відео вже розлетілося в Мережі.

Відразу варто відзначити, що звернення Путіна анонсував його прессекретар Дмитро Пєсков і він стверджував, що ця заява "вирішить долю Росії".

Якщо з головного, то Путін дуже радий, що цей збройний заколот вдалося придушити. Однак він все ж засмутився через те, що хтось посмів піти проти нього і додав, що організатори заколоту "втратили адекватність".

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Він також визнав, що цей наступ міг розколоти РФ і призвести до ганебної поразки.

"Організатори заколоту, попри втрату адекватності, не могли цього не розуміти. Вони пішли на розкол країни. Однак вони зрадили свою країну, народ, зрадили тих, кого втягнули ... Цього хотіли західні покровителі. Хотіли, щоб солдати Росії вбивали один одного, щоб зрештою програла РФ, а суспільство розкололося ... Більшість вагнерівців - патріоти. Їх спробували використовувати в темну проти їхніх братів по зброї", - сказав Путін.

Диктатор також не зміг забути про Україну.

"Мріяли взяти реванш на тлі невдач на фронті, але прорахувалися", - сказав Путін.

"Директор" РФ заявив, що "вагнерівці" зможуть продовжити воювати на боці РФ, якщо підпишуть контракт з Міноборони РФ. Також у них нібито буде можливість відправитися в Білорусь.

Дивіться повне відео із заявою Путіна:

Путін / фото: скріншот

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, своєю чергою, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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