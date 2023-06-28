Чому Путін зачастив зі зверненнями: політолог - про важливу причину

За наявною інформацією, навколопридворним політологам надійшла команда зменшити критику Міноборони.

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Путін зачастив зі зверненнями до росіян / Колаж: Главред, скріншоти

Російське політичне керівництво рефлексує над тим, як пояснити обивателям, що могутність і непорушність вертикалі влади в Росії тріснули за один день. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Судячи з усього, заява, яку анонсували як доленосну і щось епохальне, виявилася банальною до одурі. Путін хіба що ще міг процитувати англійського поета про те, що бунт приречений на невдачу, але ні противники Путіна, ні його прихильники не почули нічого такого, чого вони не чули раніше", - зазначив політолог.

На його думку, набагато цікавіше було б почути, про що Путін радився з силовикам.

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"Але те, що російська політична еліта виявилася не готова до такого сюжетного повороту, коли приватна військова кампанія протягом одного дня пройшла від Ростова і опинилася вже в межах Московської області - очевидно. В принципі, якби захотіли, "вагнерівці" б зайшли і взяли Москву. Інша справа в тому, що і Пригожин не отримав того, що йому обіцяли — підтримку з боку військових, перехід частин, підтримку суспільства. І це могло стати однією з причин того, чому все дуже швидко згорнулося", - вважає Золотарьов.

Він зазначає, що за наявною інформацією, навколопридворним політологам надійшла команда зменшити критику Міноборони і не вправлятися у версіях події.

"Зрозуміло, що Путіну найбільш зручна версія, що Пригожин виступив інструментом колективного Заходу. У всякому разі, в найближчі 5-7 днів буде йти болісний пошук найбільш вигідної для Кремля версії того, як це пояснити мільйонам росіян, які увірували в те, що все стабільно, а вертикаль влади - непорушна. Але, як відомо, бетонні конструкції не гнуться, а ламаються", - вважає він.

Перспективи Путіна: думки аналітиків

Російського диктатора Володимира Путіна можуть миттєво викинути з президентського крісла країни-агресора РФ. Він досі керує Росією тільки тому, що йому поки не знайшли заміну.

Глава Кремля буде дуже швидко усунутий, як тільки буде знайдена форма усунення і наступник. Таку думку висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби" Український барометр " Віктор Небоженко в інтерв'ю Главреду.

Водночас, координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив в інтерв'ю Главреду, що диктатор Володимир Путін ніколи не буде атакувати країни НАТО, тим більше перебуваючи в такому хиткому становищі, як зараз.

На його думку, президент РФ буде прагнути грати на демобілізацію, щоб "західники просто втомилися від підтримки України і почали тиснути на українське керівництво з тим, щоб воно погодилося домовлятися".

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