"Пригожин згорів, але показав, що так можна": Путіна може усунути третя сила – політолог

Коли в РФ буде соціальний або політичний запит, то може з’явитися третя сила, яка повстане проти Путіна.

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Путіна може усунути третя сила, зазначає політолог Небоженко/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин своїм військовим заколотом "відкрив дверцята" і показав, що такі бунти у країні-агресорці РФ можливі. Коли в Росії спалахне соціальний або політичний запит на це, то може з’явитися третя сила, яка повстане проти російського диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в інтерв'ю Главреду. При цьому він наголошує, що така третя сила не буде визрівати дуже довго – вона може виникнути швидко.

"Третя сила, це я вам як політолог кажу, ось так не визріває. У 1916 році, Ленін зустрічався з молоддю Швейцарії. І його запитували про те, коли буде революція. Тоді він сказав, що "наше покоління не доживе". Йому було 52, у нього ще було 10-15 років. І через рік після цього відбулася революція", – зазначив Небоженко.

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Він зазначив, що певна людина, яка може виступити проти Путіна, не обов’язково довго готуватиметься до цього. Це може статися раптово, коли на це буде відповідний запит всередині РФ.

"З приводу "третьої сили", то виникає ситуація, хтось бере на себе відповідальність і з цієї хвилини в нього всі вірять. Тобто коли є соціальний або політичний запит в суспільстві, миттєво хтось потрапляє в цю лузу. І не обов'язково та чи інша людина готувалася до цього. У політиці так часто буває і не обов'язково шукати якусь довгу історію появи сильної особистості. У Росії такою сильною особистістю міг стати Пригожин. Але все, згорів. Але він відкрив певні дверцята і показав, що так можна", – підсумував Небоженко.

Хто такий Віктор Небоженко Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) – український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія. Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України. У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми. З 2003-го – керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Раніше політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначав, що оточення Путіна і генерали РФ навмисно створюють труднощі главі Кремля, тому що вони незадоволені тим, що його рішення щодо повномасштабної війни проти України завели Росію у глухий кут. Саме тому власник ПВК "Вагнера" Пригожин під час військового заколоту зміг провести вагнерівців майже до Москви й зупинитися лише за 200 км від неї.

Також Небоженко зазначав, що російського диктатора Володимира Путіна можуть миттєво викинути з президентського крісла країни-агресорки РФ. Він досі керує Росією тільки тому, що йому поки що не знайшли заміну. Глава Кремля буде дуже швидко усунений, як тільки буде знайдена форма усунення і наступник.

Нагадаємо, координатор політичного центру Легіону "Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов зазначав, що для того, щоб Україна була у повній безпеці, недостатньо лише звільнити усі українські території, які зараз перебувають під окупацією. Навіть якщо посунути лінію фронту за межі Української держави, небезпека все одно зберігатиметься. Ця війна повинна завершитися в Москві падінням режиму Путіна.

Також раніше політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що Путіна можна усунути від влади в РФ лише у результаті палацового перевороту і змови у "верхах". Не варто розраховувати на те, що глава Кремля піде після масових протестів або в результаті активності опозиції. Ключовим фактором зміни влади в РФ стане той, хто "буде ближчим до людини з рушницею".

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