"Чому воно з коня не впало і не відкинуло копита": в Мережі глумляться з фото Лаврова на коні

Сергій Лавров / Колаж фото УНІАН та Instagram

Сергій Лавров, один з найвірніших поплічників російського диктатора Путіна, який керує Міністерством закордонних справ країни-агресора вже майже два десятиліття - з 2004 року, в черговий раз став об'єктом насмішок в українському сегменті всесвітньої мережі.

Комусь із українців попалося на очі фото Лаврова, яке опублікували росЗМІ ще сім років тому ‒ з нагоди його 65-річчя. На фотографії майбутній міністр сидить на коні і вичавлює з себе посмішку.

Також уважні користувачі помітили, що на чорно-білому знімку у Лаврова є якісь проблеми з зубами.

"Це що - золотий зуб? Або відсутність зуба?"- запитала користувачка.

У інших інтернет-користувачів виникло інше питання після перегляду фотографії Лаврова з конем.

"Чому воно з того коня не впало і не відкинуло копита?",- запитали вони.

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Нагадаємо, раніше Сергій Лавров під час свого офіційного візиту до Туреччини нахамив журналісту. Йому не сподобалося жорстке питання представника ЗМІ щодо того - скільки з вкраденого в Україні крім зерна Росії вдалося продати?

"У вас весь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно-позбавити схід України від тиску неонацистського режиму", - розплювався гнівом Лавров.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко від імені свого відомства закликав країну-агресора прибрати свій флот якнайдалі в акваторію Чорного моря, а потім надати гарантії безпеки про ненапад на порти і комерційні конвої.

"В результаті російської блокади Україна втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом. Близько 22 мільйонів тонн зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не розв'яжуть проблеми, оскільки мають низьку пропускну здатність. Крім того, Росія краде українське зерно на окупованих територіях, щоб незаконно його продати в треті країни", - заявив український дипломат.

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