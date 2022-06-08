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Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися: Лавров назвав умову

8 червня 2022, 14:49

У Росії хочуть відновити переговорний процес з Україною.

Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского / Фото Reuters

Зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися, якщо Київ виконає умову Кремля. Про це заявив голова російського МЗС Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

Він стверджує, що питання двосторонніх переговорів може зрушити з мертвої точки, якщо Київ погодиться на відновлення роботи переговорних команд.

"Ми багаторазово все це пояснювали. Зеленський хоче зустрічі заради зустрічі. У нього сім п'ятниць на тижні. Він заявляв уже неодноразово: Я розмовлятиму, переговори відновимо, тільки якщо росіяни приберуть свої контингенти на лінію 24 лютого. Але це несерйозний підхід, до того ж повністю суперечить тим ініціативам, які українська делегація сама висувала 29 березня тут же, у Стамбулі", - сказав він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що завершити війну РФ проти України можна тільки на основі прямих переговорів з Путіним. Зеленський вважає, що в Росії вибудувана система, при якій ніхто нічого не вирішує.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту переговорів. Спочатку мета переговорів - обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення переговори щодо Донбасу
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