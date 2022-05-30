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Нова божевільна думка Лаврова: у РФ звинуватили Францію в розпалюванні неонацизму в Україні

30 травня 2022, 09:06

Лавров вважає, що саме Париж вимагає, щоб Україна вела війну до переможного кінця.

Лавров, Макрон
Лавров звинуватив Францію в розпалюванні неонацизму / Reuters

Франція є одним з ініціатором розпалювання неонацизму в Україні. Таку гучну і необґрунтовану заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє РИА Новости.

Він стверджує, що саме Париж активно озброює Україну і вимагає вести війну до кінця, поки РФ не зазнає поразки.

"На превеликий жаль, в тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити", - сказав Сергій Лавров.

Лавров намагається переконати в тому, що нібито "їх багаторічні заклики домовлятися на рівноправній основі були проігноровані". Однак залишається відкритим питання, як саме Лавров розуміє слово "домовлятися", враховуючи, що саме Росія почала жорстоку війну проти України.

Раніше Лавров стверджував, що Захід нібито заохочує Зеленського гальмувати досягнення угод на переговорах з РФ.

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Радник Росії при ООН Борис Бондарєв сказав, що Лавров є "хорошим прикладом деградації політичної системи Россі" і додав, що відчуває через це сором. Бондарєв заявив, що МЗС РФ "сіє брехню і розпалює ненависть і війну", а путінський режим є "згубним політичним курсом".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу, оскільки інших варіантів у нас немає, а поразка буде коштувати дорого всьому світу.

Інші новини:

війна в Україні Франция Лавров російське вторгнення
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