Розблокування портів: у МЗС жорстко відповіли на ультиматум Лаврова

РФ заблокувала українське зерно в портах / УНІАН

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію відвести військово-морські сили в морській акваторії навколо України і надати гарантії безпеки про ненапад на порти і комерційні конвої.

Про це йдеться в коментарі спікера МЗС України Олега Ніколенка, оприлюдненому в Facebook, у відповідь на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що росіяни пропустять судна з українським зерном, якщо Україна розмінує порти.

Представник МЗС України звернув увагу на те, що Росія взяла в облогу українські морські порти, коли напала на Україну. При цьому російська армія замінувала частину морської акваторії і постійно здійснює спроби прорвати з боку Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст.

"В результаті російської блокади Україна втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом. Близько 22 мільйонів тонн зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну здатність. Крім того, Росія краде українське зерно на окупованих територіях, щоб незаконно його продати в треті країни", - заявив Ніколенко.

Спікер зазначив, що дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах - навіть до голоду.

"Росія повинна негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торгові судна, і не створювати перешкод для міжнародної навігації", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції.

"Ми вітаємо попередню готовність низки країн приєднатися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі", - підкреслив Ніколенко.

При цьому, він заявив, що "як перший крок Росія повинна відвести свої сили в морській акваторії навколо України і надати гарантії безпеки про ненапад на порти і комерційні конвої".

Ніколенко нагадав, що Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів у Чорному та Азовському морях, щоб попередити світову продовольчу кризу.

"Закликаємо країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використовувати їх контакти з Москвою, щоб змусити її зняти блокаду з українських морських портів і припинити війну", - підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, раніше відбулися переговори між Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом.

Турецький президент окремо торкнувся проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції.

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