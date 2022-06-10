Зеленський вдарив санкціями по Путіну і його свиті: Лавров вибухнув істерикою

Лавров, який потрапив під санкції України, спробував "відповісти" Зеленському / Колаж Офіс президента, Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Москва, мовляв, не реагуватиме на персональні санкції України проти президента країни-агресора Володимира Путіна та інших кремлівських політиків та чиновників.

Як повідомляє РИА Новости, він заявив, що Росія нібито не збирається реагувати на санкції України проти, мовляв, "політичної еліти Росії".

читайте такожПлани Путіна щодо анексії Донбасу, Херсонщини та Запоріжчини: Подоляк попередив про удар у відповідьПри цьому він вибухнув істеричною "заявою" на адресу Зеленського.

"Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося", - підкреслив Сергій Лавров.

Зеленський запустив санкції проти Путіна та Росії

Президент України Володимир Зеленський 9 червня своїм указом № 400/2022 запустив рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Таким чином, він впровадив санкції щодо політиків і чиновників Росії вищого рангу. До обмежувального списку потрапив і глава держави Володимир Путін.

Крім того, в переліку осіб, до яких застосовуються санкції, опинився прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, глава МВС Володимир Колокольцев та інші особи.

Санкції діятимуть на постійній основі. Активи осіб, які потрапили під обмеження, на території України блокуються.

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