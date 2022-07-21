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По танку на місяць з квітня 2023: німецький депутат розказав про мізерні поставки зброї ФРН Україні

21 липня 2022, 09:35

Як пише депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер, влада Німеччини збирається постачати зброю для ЗСУ досить нескоро і дуже повільно.

Німеччина, зброя
У мережі озвучили деталі мізерних поставок зброї ФРН Україні / "Вікіпедія" та УНІАН

Влада Німеччини стверджує, що готова надати Україні черговий транш військової допомоги - але дуже убогий. Він буде містить всього близько двадцяти танків, пише на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter депутат бундестагу Родеріх Кізеветтер.

"Німецька "пропозиція" після 3 місяців роздумів: 20 танків Leopard 2. Поставки з квітня 2023 року по 1 штуці на місяць, з жовтня 2023 року – 3 штуки на місяць", – написав він.

Крім того, Родеріх Кізеветтер нагадав, що влада Польщі вже встигли передати Україні близько трьох сотень радянських танків моделі Т-72 ще за лютий і Березень.

До слова, в Міноборони Німеччини 13 липня опублікували список допомоги, які ФРН нібито повинна надати українській армії. Однак у цьому списку не було танків Leopard 2, а тільки тридцяти зенітних танків Gepard і шести тисяч боєприпасів.

читайте такожСАУ Panzerhaubitzen 2000, танки Gepard, Stinger: у Німеччині опублікували список зброї для України

Зброя Україні від Німеччини

Раніше на тлі обіцянок Німеччини про надання різної зброї Україні не раз відбувалися суперечки і скандали. Зокрема, у ФРН критикували федерального канцлера Олафа Шольца за те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Нещодавно в німецьких ЗМІ зазначали, що Шольц, незважаючи на свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну. Відзначається, що Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки – 42 тисячі пайків і 102 неброньованих автомобіля. Хоча 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік зброї, яке готує для передачі Україні в рамках військової допомоги, і він включав в себе цілий ряд озброєння.

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Автор: Єгор Бунін
новини Німеччини війна Росії та України
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