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Шольц в черговий раз пообіцяв Україні зброю від Німеччини

16 червня 2022, 19:30

Як каже німецький канцлер, у ФРН навчають бійців ЗСУ використовувати сучасне озброєння ‒ зокрема, самохідними гаубицями і зенітними установками.

колаж Зеленський, Шольц, гаубиця
Шольц вкотре пообіцяв Україні зброю від Німеччини / колаж фото ru.wikipedia.org і сайт президента України

Німецька влада має намір і далі давати Україні зброю. З такою заявою виступив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц у четвер, 16 червня, перебуваючи в Києві під час свого офіційного візиту.

"Німеччина вже давно зламала свою державну традицію: ми почали надавати Україні зброю. І ми будемо робити це і далі, наскільки Україні буде необхідно", - сказав Шольц на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії в четвер у Києві

Водночас Шольц особливо зазначив, що у ФРН спеціально навчають бійців ЗСУ використовувати сучасне озброєння ‒зокрема, самохідними гаубицями і зенітними установками.

"Ми також пообіцяли, що надамо і установки IRIS (системи протиповітряної оборони IRIS-T – Главред), які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. Ми також домовилися зі Сполученими Штатами і Великобританією про те, що будемо надавати ракетні установки залпового вогню", – підсумував він.

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Нагадаємо, вперше про візит прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона заговорили ще в минулі вихідні. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.

Проте вранці на спеціальному поїзді вранці 16 червня Макрон, Шольц, Драгі і приєднався до них президент Румунії Клаус Йоханніс приїхали в столицю України.

Шольц відразу ж запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці України

"Напад на Україну означає зміну епох. Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи і це неприйнятно. Німеччина з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності", - підкреслив політик.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Зеленський новини України Олаф Шольц
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