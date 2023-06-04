Піонтковський - про дилему Путіна: він втратить і Бєлгородщину, і Донбас

Операція добровольців Росії в Бєлгородської області поставила директора Кремля Володимира Путіна перед вибором – або посилити позиції на своїй території, або в окупованих районах України. Поки Путін вибирає, він втратить і Бєлгородщину, і Донбас. Російській владі складно буде захистити навіть Москву, оскільки не вистачає ППО. Про це заявив російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський.
В ефірі 24 канали він прокоментував повідомлення розвідки Британії, в якому сказали, що Путін після операцій РДК і Легіону Свобода Росії на Бєлгородщині, постав перед вибором – зміцнювати оборону своїх територій або окупованих в Україні.
На думку Піонтковського, поки Путін буде вибирати, він втратить і Бєлгородську область, і Донбас.
Крім того, експерт акцентував увагу на повітряному аспекті ведення війни – безпілотники змінили бойові дії, їх важко виявити. Особливо це актуальна проблема для Росії з її величезною територією.
"Мені здається, останні закидання безпілотників, зокрема на Москву, були пробними акціями, там і не було достатньо вибухівки", - зазначив політолог і додав, що для серйозного захисту Москви, можливо, потрібні 50 ЗРК Панцир, тоді як у Росії їх дуже мало, і проблему, по суті, вирішити неможливо.
"Одна з найважливіших підготовчих операцій перед масштабним наступом – розтягнути російську лінію оборони і поставити завдання, яке неможливо вирішити: як захищати 1000-кілометровий кордон Росії з Україною і в цілому всю територію країни від атак безпілотників. Я не знаю відповіді, нехай Путін відповідає", - підкреслив Андрій Піонтковський.
Операція добровольців Росії в Бєлгородській області
Російський добровольчий корпус 1 червня оголосив про початок другої фази військової операції в Бєлгородській області. Бійці розповіли, що ведуть бої в напрямку Шебекіно. Пропагандисти заявляли про "танкову" атаку на шебекінський МАПП.
Пізніше у РДК та Легіоні Свобода Росії повідомили про удари по окупантах РФ у Бєлгородській області. Перші завдали ударів з РСЗВ Град по МВС в Шебекіно, а другі знищили ворожу військову техніку.
Також в Легіоні Свобода Росії сказали, що добровольці ведуть бої в передмісті Шебекіно – Новій Таволжанці і Титовці.
У ГУР Міноборони України підтвердили інформацію про військову операцію добровольців Росії в Бєлгородській області. В українській розвідці підкреслили - бійці діють автономно і не під патронатом Києва.
Дивіться відео, в якому генерал СБУ Ягун розповів, чи можуть добровольці Росії дійти до Бєлгорода:
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