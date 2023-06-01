Ополченці Росії прорвалися на Білгородщині і ведуть бої в передмістях Шебекіно

Україна не має жодного відношення до дій Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії в Бєлгородській області, сказав Андрій Юсов.

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Добровольці Росії ведуть бої в Титівці і Новій Таволжанці Бєлгородської області / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії продовжують свою операцію в Бєлгородської області. Київ не має відношення до їхніх дій. Ополченці заявили, що вони ведуть бої з російськими окупантами в передмістях Шебекіно.

Як повідомляє Суспільне, представник ГУР Андрій Юсов сказав, що російські ополченці проводять свою роботу в Білгородській області. Діють вони автономно. Цілі операції слід уточнювати у представників добровольців.

"Тривають заходи за участю цих структур і їхніх прихильників. Що стосується цілей, необхідно уточнювати у представників РДК і легіону, що діють на території РФ автономно", - розповів Юсов.

відео дня

Ополченці ведуть бої в передмістях Шебекіно

Бійці Легіону Свобода Росії опублікували відео, як добровольці завдають ударів по російських окупантах у селищі Нова Таволжанка

"Російські визвольні сили, Легіон "Свобода Росії" і РДК, продовжують знищувати техніку противника, який ховається в селищі Нова Таволжанка", - зазначено в повідомленні.

В РДК заявили, що також бої йдуть в населеному пункті Тітовка.

"Наші передові загони вже ведуть бої в передмістях Шебекіно (Нова Таволжанка/Тітовка", - сказали бійці.

Дивіться відео боїв у Білгородській області:

Ополченці Росії бюьтся з російськими окупантами на Білгородщині / скріншот Главред

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

1 червня вранці Російський добровольчий корпус заявив про початок другої фази військової операції в Бєлгородській області. Бійці розповіли про роботу щодо прориву в напрямку Шебекіно.

Воїни Легіону Свобода Росії опублікували відео, в якому заявили, що збираються висунутися на територію Росії.

Пропагандисти РФ розповіли, що на кордоні з Україною йшов бій між російськими окупантами і "противником". Пізніше уточнили, що атака нібито "була зупинена".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив евакуацію з Шебекінського округу. Ситуація в районі є нестабільною.

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